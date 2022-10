Volontari di Protezione civile da tre comuni per ripulire il torrente Chignolo

Protezione civile sempre sul pezzo. A Dervio nella mattinata di lunedì 31 ottobre i volontari dei gruppi di Dervio, Olginate e Valgreghentino, per totale di 31 persone operative, hanno effettuato una giornata di pulizia del torrente Chignolo.

Si tratta di un'attività di manutenzione importante non solo per una questione di decoro urbano e naturale, ma soprattutto per la funzione preventiva che ricopre. Si è visto infatti non più di una settimana fa quanto le piogge copiose cui ci stiamo abituando a causa del cambiamento climatico possano essere pericolose: il torrente Varrone, proprio a Dervio, è rimasto diverse ore sotto costante monitoraggio a seguito dell'innalzamento del livello dell'acqua dovuto alle ultime abbondanti precipitazioni.

Per questo motivo tenere gli alvei di fiumi e torrenti puliti contribuisce a limitare i problemi in caso di criticità meteo o di altro genere.

"L'Amministrazione comunale ringrazia per l'ottimo lavoro e la disponibilità dei volontari" ha commentato il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli riguardo l'attività svolta nella giornata di lunedì.