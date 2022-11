Accordo Comune-sindacati “per una Lecco a misura d'anziano, ma non solo”

Sottoscritto l'accordo per il protocollo d'intesa tra Comune di Lecco e sindacati pensionati per la costituzione di un osservatorio sulla popolazione anziana. Due pagine che mettono a punto le modalità operative d'intervento, unito alla "volontà di sviluppare un lavoro di approfondimento sulla condizione anziana della città". “È l’esito di un percorso iniziato da tempo tra percorso e sindacati, fortemente voluto da parte dell’amministrazione comunale. Era necessario avere più attenzione sulle tematiche che riguardano la terza età. Visto che abbiamo 12mila persone over 65, un quarto della popolazione, un trend demografico che ci proietta verso un numero molto importante di persone in questa fascia d’età”.

“Lecco a misura d'anziano, ma non solo”

“Questo protocollo è un impegno a lavorare con attenzione su questi temi, partendo dall’analisi dei dati e arrivano alla costruzione di politiche che rendano la città a misura d’anziano. Questa amministrazione ha dialogato strettamente per trovare la nuova Casa delle Comunità, ma bisogna pensare a spazi e rioni a misura d’anziano: aree verdi, mobilità e trasporti, digitalizzazione; in questo accordo ci sono focus fondamentali in merito, l’alleanza che sigliamo oggi crea un pezzo su cui si fonderà il nostro lavoro da qui alla fine del mandato”, ha spiegato Emanuele Manzoni, assessore comune al welfare, durante la conferenza stampa di presentazione.

“Arrivare a impegni concreti e pratici è il modo in cui vogliamo affrontare questa nuova esperienza, un’opportunità in più nell’interesse anche, ma non solo, della popolazione anziana - ha quindi aggiunto Pinuccia Cogliardi, della Cgil Spi -:. L’invecchiamento è un tema sociale e gli over 65 sono anche portatori di potenzialità: quanti di loro si rendono utili nelle più svariate attività di volontariato? Penso ai temi comuni: una città più a misura d’anziano è una città più a misura di tutti. Attraversare una strada del centro comporta un tempo non a misura di tante persone, oppure in tanti vivono dentro appartamenti all’ultimo piano di case senza ascensore”.

“Il ragionamento che viene fatto non è volto a soddisfare solamente un segmento della popolazione, ma è volto a migliorare l’inclusione di tutte le fasce. L’amministrazione di Lecco è stata molto attenta nell’intercettazione delle risorse europee arrivate sul tavolo: il nostro intervento mette a disposizione le conoscenze articolate come sindacato sviluppate sul territorio nella costruzione di una città maggiormente inclusiva nell’ottenimento di risultati spendibili per tutti i segmenti”. Focus sulla digitalizzazione: “È una delle sfide che affronteremo sin da subito per permettere agli anziani d’integrarsi perfettamente nella gestione di queste piattaforme”, ha commnetato Giacomo Arrigoni della Uilpensionati.

“In questo Osservatorio si progettano anche delle azioni possibili. Lo sforzo del Comune di Lecco in tema sociale è importante, basta guardare il bilancio, e metterlo insieme alle nostre conoscenze permette di affinare l’attività dal punto di vista amministrativo. In questi mesi abbiamo in mano il compito di calare la riforma sanitaria relativa alle Case di Comunità (legge 22): abbiamo forti perplessità, facendo insieme questa azione di pressione e controllo con l’Ats possiamo dare delle risposte sul fronte socio-sanitario più concrete. Se non lavoriamo insieme per rendere operativa la sanità di prossimità, diventa difficile rispondere in modo puntuale: sulla carta manca una progettualità”, ha concluso Beppe Saronni della Cisl Fnp, accompagnato da. Anna Fumagalli.