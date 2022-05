In arrivo 243.900 euro euro per le scuole superiori di Lecco, Calolzio e Merate

Con le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 approvate nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale, sono state destinate importanti risorse per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici superiori del territorio lecchese.

"Le scuole superiori del nostro territorio necessitano di continui interventi di manutenzione e adeguamenti sia per l’età degli edifici, sia per la costante evoluzione delle normative - commenta il Consigliere delegato all’Edilizia scolastica Fabio Mastroberardino - Abbiamo costituto un fondo dedicato alla manutenzione ordinaria (431 mila euro) e straordinaria (540 mila euro) delle scuole, con cifre molto più consistenti rispetto agli stanziamenti degli ultimi anni, con l’impegno di destinare ulteriori risorse nei prossimi mesi. Abbiamo ripristinato il fondo di progettazione, per completare le indagini di vulnerabilità sismica nelle scuole mancanti, e abbiamo recuperato i fondi per il progetto di fattibilità della nuova ala del Marco Polo a Colico, oltre al finanziamento degli incarichi professionali correlati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova sede dell'istituto Greppi di Monticello".

"Complessivamente le nostre scuole sono interessate da opere per circa 11,5 milioni di euro - aggiunge Mastroberardino - Stiamo cercando di risolvere questioni che andavano avanti da anni e stiamo andando a rispondere alle esigenze con macro interventi, come l’adeguamento antisismico, propedeutici per effettuare altri lavori, nell’interesse dei nostri studenti".

Presto un tour nelle scuole per conoscere le necessità

“La prossima settimana - sottolinea la Presidente della Provincia Alessandra Hofmann - inizieremo un tour nelle scuole superiori del territorio provinciale, per avere un confronto diretto con gli studenti e per prendere coscienza e conoscenza delle necessità e delle esigenze di chi vive quotidianamente nelle nostre scuole. Saranno momenti di ascolto, che proseguiranno per tutto l’anno, molto utili per verificare le possibili progettualità sui singoli istituti scolastici. Vogliamo avvicinare gli studenti all’amministrazione e associare le persone all’istituzione provinciale: siamo un’amministrazione che vuole mettere a disposizione degli studenti ambienti decorosi e accoglienti, per permettere loro di vivere nel miglior modo possibile l’esperienza scolastica”. In totale i nuovi fondi stanziati ammontano a 243.900 euro, e verranno utilizzati per i seguenti interventi

Tutti gli interventi in programma