Dalla Provincia 200mila euro ai Comuni per prendersi cura delle strade

Nella seduta di mercoledì 27 ottobre il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità una variazione al bilancio di previsione 2021/2023 che prevede di applicare una quota ancora disponibile dell'avanzo libero 2020, pari a 200.000 euro, per l'assegnazione di contributi ai Comuni per la cura ambientale e il decoro urbano sulle strade provinciali.

"Si tratta di una novità assoluta per la Provincia di Lecco - commenta il consigliere provinciale delegato all'Ambiente, Stefano Simonetti - Grazie alla collaborazione tra i Settori Ambiente e Viabilità, abbiamo deciso di riconoscere a tutti i Comuni un contributo per il taglio dell'erba e la pulizia dei tratti di strade provinciali che li attraversano. Il riparto dei fondi avverrà attraverso una quota fissa e una quota variabile in base alla percorrenza delle strade provinciali all'interno del territorio comunale; gli interventi dovranno essere fatti esclusivamente sulle strade provinciali".

"La speranza è quella di riproporre questa iniziativa anche negli anni successivi - prosegue Simonetti - L'attenzione all'impatto ambientale del territorio è una priorità per la Provincia di Lecco; le strade sono il biglietto da visita per chi entra o percorre il nostro territorio, perciò vogliamo una provincia pulita sulle strade e nelle piazzole di sosta. Con questo progetto daremo un aiuto importante ai Comuni, un servizio ai cittadini e infrastrutture pulite ai turisti che visiteranno il lago o le bellissime montagne lecchesi".