Bando per il servizio civile: approvati i programmi d'intervento della Provincia di Lecco

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio civile universale ha approvato la graduatoria dei Programmi di intervento di Servizio civile relativi al Bando ordinario 2019. In qualità di ente accreditato all’apposito Albo che coordina e supporta gli enti e le associazioni no profit nella redazione dei programmi di intervento di elevata utilità sociale e dei relativi progetti per l’impiego di operatori volontari sul territorio, la Provincia di Lecco ha presentato il programma di intervento nell’ambito del "Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana", approvato con il punteggio di 80,5 nella graduatoria di merito, denominato "Take care: responsabili del nostro futuro", scegliendo la formula di co-partenariato con l’ente Parco Nord Milano.

Il numero dei volontari richiesti per il territorio lecchese è 13. Il programma è costituto da 4 progetti, di cui due per la Provincia di Lecco: 1) Parco Monte Barro: la resilienza nel verde - Sede e volontari: Parco Monte Barro 5; 2) Dai giovani segnali per il futuro e per una comunità resiliente: sicurezza, territorio, ambiente, protezione civile - Sedi e volontari: Provincia di Lecco, Protezione civile 4; Comuni di Introbio 1, Moggio 1, Pasturo 1, Primaluna 1.

Entro fine anno Villa Locatelli presenterà altri due programmi di intervento con i relativi progetti per dare continuità alla presenza dei volontari già attualmente attivi nelle sedi degli enti accreditati alla rete provinciale, con richiesta di ulteriori 50 volontari. Il primo è il programma "Connessione legalità e cultura 2021" in ambito intervento patrimonio storico, artistico, culturale ed educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, costituto da 4 progetti, con richiesta di attivazione di 35 volontari. Il secondo è il programma "La Provincia verso un welfare per tutti" in ambito intervento assistenza, costituto da tre progetti, con richiesta di attivazione di 15 volontari.

Il presidente Usuelli: « Ringrazio gli amministratori e gli operatori che hanno aderito all’iniziativa »

« Ringrazio gli amministratori e gli operatori che hanno aderito all’iniziativa e si sono impegnati per raggiungere questo risultato positivo - commenta il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli - in un contesto particolarmente problematico per due fattori. Il primo riguarda la recentissima riforma che ha segnato il passaggio dal Servizio civile nazionale al Servizio civile universale con standard qualitativi, obiettivi, modalità, criteri e procedure totalmente nuove, tra cui la programmazione triennale 2020-2022 modulata per piani annuali. Il secondo fattore riguarda lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 su tutto il territorio nazionale che ha costretto gli enti a un ulteriore sforzo di interazione e concertazione per non compromettere la puntualità e il risultato delle azioni amministrative. In questi mesi i progetti di servizio civile hanno rappresentato strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alla comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sulla collettività » .