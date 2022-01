Provincia di Lecco, la presidente Hofmann presenta la sua squadra

Ufficializzate le deleghe ai nuovi consiglieri provinciali. La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha firmato il decreto come previsto dall'articolo 1 comma 66 della legge 56/2014 (legge Delrio) e dallo Statuto della Provincia di Lecco. Nominato anche Mattia Micheli in qualità di vicepresidente vicario della Provincia di Lecco.

"Ringrazio per la disponibilità la squadra della lista Casa dei Comuni per essersi messi a disposizione per coadiuvarmi nell'affrontare le grandi sfide che il nostro territorio vivrà nei prossimi anni. Con questo primo passo - spiega la presidente Hofmann - inizia un percorso amministrativo, nel rispetto dei ruoli e delle parti, come è emerso dalle elezioni dello scorso 18 dicembre. Nei prossimi giorni inizierò un percorso di confronto e dialogo con le altre compagini presenti in Consiglio provinciale, in particolare con la componente dei Civici, sulle linee programmatiche per trovare un'ampia convergenza e far sì che vi sia una comunione di intenti rispetto al ruolo che il nostro ente dovrà avere nell'arco del mio mandato".

Le deleghe assegnate

Fiorenza Albani: Turismo, Cultura e Beni culturali, Rapporti con Consorzio Villa Greppi, Villa Monastero, Servizio Civile.

Davide Ielardi: Bilancio, Cst (Centro Servizi Territoriale), Rapporti con la Comunità di Lavoro Regio Insubrica.

Carlo Malugani: Istruzione, Formazione professionale, Centro Impiego, Rapporti con Fondazione Lavello.

Fabio Pio Mastroberardino: Edilizia scolastica, Ambiente, Rapporti con Enti Parco, Rapporti con Autorità di Bacino.

Mattia Micheli: Viabilità, Rapporti con Anas ed Enti competenti, Rapporti con Apaf (Agenzia Provinciale Attività Formative).

Stefano Simonetti: Protezione Civile, Polizia provinciale - Vigilanza Ittico-Venatoria, Rapporti con Agenzia Tpl (Trasporto Pubblico Locale), Rapporti con i Comuni convenzionati con la Sua (Stazione Unica Appaltante), Pianificazione Territoriale.

Le deleghe del presidente Hofmann: Rapporti istituzionali, Personale, Patrimonio Immobiliare, Cal (Consiglio delle Autonomie Locali), Rapporti con Univerlecco, Rapporti con Lariofiere, Progetti Europei e Pnrr, Pari opportunità, Comunicazione, Rapporti con Ato - Ufficio d'Ambito di Lecco.