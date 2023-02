Viabilità provinciale, passi avanti verso la variante di Primaluna

La variante di Primaluna diventa sempre più concreta. Mercoledì mattina, nella sede della Provincia di Lecco di corso Matteotti, si è svolta una riunione informativa alla quale sono stati invitati gli amministratori e i tecnici dei Comuni di Primaluna, Cortenova, Introbio, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

I rappresentanti dello studio incaricato della progettazione hanno illustrato l'ipotesi del progetto complessivo, che recepisce le osservazioni e le esigenze dei Comuni interessati, emerse nei precedenti incontri.

"Ulteriore tappa del progetto"

"L'incontro di oggi - commenta il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - ha rappresentato un'ulteriore tappa del percorso di sviluppo del progetto complessivo, per condividere insieme alle amministrazioni comunali coinvolte alcune scelte progettuali da affrontare e definire nel più breve tempo possibile il tracciato. L'obiettivo è arrivare entro la fine di febbraio alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per poi avviare tutte le procedure necessarie e arrivare alla stesura del progetto definitivo/esecutivo entro la fine del 2023. Ringrazio i sindaci e i tecnici coinvolti, con i quali stiamo lavorando di comune accordo per realizzare, nel più breve tempo possibile, questa opera fondamentale per tutta la Valsassina".