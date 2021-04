Lago di Annone, un nuovo progetto per la difesa dell'ambiente

Dopo l'intervento sul bacino est, la Provincia ha chiesto un nuovo finanziamento in Regione per valorizzare l'habitat lacustre

La Provincia di Lecco in campo per salvaguardare gli ambienti lacustri, in particolare quello del lago di Annone. Da diversi anni Villa Locatelli è impegnata, con il contributo di Regione Lombardia e con proprie risorse finanziarie, nel risanamento del bacino est del lago di Annone attraverso la gestione di uno specifico impianto per la riduzione del carico inquinante presente nel bacino.

Visto il miglioramento ottenuto negli anni in quell'area, la Provincia - in accordo con i Comuni rivieraschi di Annone Brianza, Civate, Galbiate, Oggiono, Suello e con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori - ha deciso di predisporre uno specifico progetto anche per risanare il bacino ovest del lago di Annone, nell’ambito di quanto previsto dalla delibera di giunta regionale del 18 gennaio scorso con la quale sono stati stanziati 20 milioni di euro per interventi sui laghi e la biodiversità.

Con i decreti del Presidente della Provincia Claudio Usuelli del 22 e 29 marzo scorsi è stato così approvato il progetto e dato il via libera alla presentazione in Regione per ottenere i finanziamenti. La proposta di risanamento prevede un investimento di 345.000 euro e una spesa gestionale annua (per almeno 3-5 anni) di circa 75.000 euro. L’intervento si pone l’obiettivo di aumentare la concentrazione di ossigeno, ridurre il carico di fosforo e garantire un aumento del volume disponibile per la fauna ittica.

Progetti in campo anche per il torrente Bione e il lago di Garlate

Nell’ambito del bando regionale, Villa Locatelli ha inoltre fornito il proprio sostegno anche ai progetti predisposti da altri enti, tra cui il Comune di Lecco per la rinaturalizzazione della foce del torrente Bione, il Comune di Merate per il risanamento del lago di Sartirana, quello di Garlate per il recupero delle proprie sponde del lago, il Parco Valle Lambro per il miglioramento ecologico del lago di Pusiano.

«La Provincia di Lecco - commenta il presidente Claudio Usuelli - è particolarmente attenta alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare alla tutela e al risanamento degli ambienti lacustri compromessi da attività antropiche o da eventi naturali. In quest’ottica abbiamo predisposto il progetto per il risanamento del bacino ovest del lago di Annone e abbiamo supportato alcuni enti nella predisposizione dei progetti di intervento su diversi laghi o torrenti del territorio provinciale».