La Provincia di Lecco celebra 25 anni e festeggia gli 80 del suo primo presidente

L'ente divenne operativo nel 1995: saltata nel 2020 causa covid, la celebrazione si è svolta in concomitanza con il compleanno di Mario Anghileri. Presenti Usuelli e i suoi predecessori

Con il Presidente Claudio Usuelli presenti tutti gli ex Presidenti: Mario Anghileri, Virginio Brivio, Daniele Nava, Stefano Simonetti e Flavio Polano

Il Consiglio provinciale celebra i 25 anni della Provincia di Lecco e gli 80 del primo presidente, Mario Anghileri.

In apertura della riunione di lunedì 26 aprile, si è svolta una breve cerimonia introdotta dal presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli: «Nel 2020 ricorrevano i 25 anni di attività della Provincia di Lecco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1992 e operativa con le prime elezioni nell'aprile e maggio 1995, ma per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 non abbiamo potuto organizzare alcun evento. Visto che mercoledì 28 aprile il primo presidente Mario Anghileri compie 80 anni, abbiamo pensato di celebrare insieme queste due ricorrenze».

Alla cerimonia sono intervenuti tutti gli ex Presidenti della Provincia di Lecco, che hanno preso la parola per un breve saluto:

Mario Anghileri (1995-1999 e 1999-2004)

Virginio Brivio (2004-2009)

Daniele Nava (2009-2014)

Stefano Simonetti (Presidente facente funzioni giugno 2014-ottobre 2014)

Flavio Polano (2014-2018)

Claudio Usuelli (2018-2021)

Mario Anghileri nel suo intervento ha ripercorso le tappe che hanno portato alla costituzione della Provincia di Lecco e i primi anni di attività; il presidente Usuelli e gli ex presidenti hanno omaggiato Anghileri con un'edizione pregiata e limitata de I Promessi Sposi e una Lucia, la tipica imbarcazione del lago di Como, accompagnati da una pergamena con la seguente dedica: "A Mario Anghileri, primo Presidente della Provincia di Lecco, per aver costruito il nuovo ente su solide fondamenta, affermando e valorizzando l'identità del territorio lecchese. Con grande stima e riconoscenza, la "sua" Provincia di Lecco".

Presenti in sala anche il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, l'onorevole Gianmario Fragomeli, i consiglieri regionali Mauro Piazza e Raffaele Straniero, il sindaco del Comune capoluogo Mauro Gattinoni.