"Una riorganizzazione interna per una Provincia attiva e pragmatica a servizio del territorio"

Novità ai vertici di Villa Locatelli per quanto riguarda le figure tecniche e dirigenziali dell'ente. La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha infatto firmato ieri il decreto di nomina dell’architetto Luca Gilardoni quale dirigente della Direzione organizzativa III, che comprende i servizi Stazione unica appaltante, Contratti e Convenzionamenti, Gestione Demanio e Patrimonio immobiliare, Sicurezza sul lavoro, Edilizia scolastica.

"Con la nomina dell’architetto Gilardoni - commenta la presidente Hofmann - possiamo così contare su tre dirigenti tecnici, per garantire una maggiore efficacia nei sempre più crescenti adempimenti amministrativi e un puntuale supporto ai Comuni del territorio che si rivolgono alla Provincia per numerosi servizi". Ma non finisce qui. "Possiamo inoltre comunicare che il 1° settembre prenderà servizio anche la dottoressa Daniela Valsecchi, nuovo dirigente della Direzione organizzativa I Bilancio e Finanze, che sostituirà Corrado Conti, giunto al termine del suo percorso lavorativo".

"Un grazie a Corrado Conti, come Roberto Panzeri continuerà a collaborare con l'ente"

E proprio il calolziese Corrado Conti, ha comunque garantito un supporto tecnico alla Provincia anche per il futuro. "Seguendo l’esempio encomiabile di Roberto Panzeri, anche il dottor Conti ha dato la sua disponibilità a collaborare gratuitamente con il nostro Ente - aggiunge Hofmann - un fatto non scontato, che consentirà alla Provincia di Lecco di continuare a contare sull’esperienza di due persone che rappresentano un valore aggiunto difficilmente riscontrabile in altri enti e che hanno permesso alla nostra Provincia di essere un punto di riferimento a livello nazionale per il Centro impiego e per la finanza locale".

"Si conclude, per ora - conclude Hofmann - il percorso di riorganizzazione delle figure apicali dell’Ente, uno dei primi obiettivi della nostra nuova amministrazione, esplicitato anche nelle linee programmatiche e iniziato subito dopo il mio insediamento: formare una squadra dirigenziale in grado di fornire assistenza e supporto agli Amministratori e piena funzionalità agli uffici, per una Provincia attiva e pragmatica al servizio del territorio".