La Provincia di Lecco: «Solo tra due settimane possibili deroghe alle zone rosse»

Zona Rossa, anche la Provincia di Lecco è al lavoro insieme alle altre della Lombardia per trovare soluzioni che tengano conto delle varie esigenze territoriali. Oggi il presidente Claudio Usuelli ha infatti partecipato a un incontro in videoconferenza con l’assessore regionale agli enti locali Massimo Sertori e con i colleghi Presidenti delle Province per fare il punto della situazione sulle misure introdotte dalle recenti disposizioni governative relative all’emergenza Covid-19.

Uno dei temi chiave è quello di possibili deroghe locali in realtà meno colpite rispetto a Milano come, per esempio, Lecco e Sondrio. Ma ci sono due aspetti imprescindibili: non è possibile attuare deroghe nelle prime due settimane e occorre che i dati siano buoni in termini di contenimento del virus e di ospedali non sovraccarichi.

«Non è il momento dei protagonismi»

«A seguito dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - commenta il presidente della Provincia di Lecco - l’ordinanza firmata ieri dal Ministro Speranza che ha definito la zona rossa su tutto il territorio regionale non prevede deroghe per almeno due settimane. Solo successivamente, in base all’evoluzione della situazione, i Presidenti delle Regioni potranno chiedere al Governo misure di allentamento per determinati territori. Nei prossimi giorni lavoreremo insieme ai Presidenti delle Province lombarde e a tutti i sindaci del territorio provinciale per elaborare una proposta da sottoporre a Regione Lombardia e al Governo. Non è il momento dei protagonismi - incalza Claudio Usuelli - ma dobbiamo lavorare tutti insieme per trovare soluzioni che tengano conto di tutte le varie esigenze, da quelle sanitarie e quelle economiche e sociali».