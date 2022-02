Mamma Rai torna a Lecco con "Il Provinciale": alla scoperta delle nostre perle

"Il Provinciale" fa tappa a Lecco. La troupe di Rai 2 è stata in città durante gli ultimi giorni per girare le riprese del format di Rai 2 che va in onda al sabato: l'abbiamo intercettata a Pescarenico, dove ha intervistato il pescatore “Ceko”, ma per quello che ci è dato sapere si sono spostati tra i rioni della città capoluogo, il Castello dell'Innominato di Somasca (Vercurago), il Resegone, pizzicando le particolarità da mandare in onda durante la puntata di sabato 5 marzo alle ore 14.00.

Il collegamento con Antonella Clerici

Nel corso della mattinata di giovedì 17, nel frattempo, il conduttore Federico Quaranta si è collegato (da 19'50") con in diretta con “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici (Rai 1) e ha parlato del nostro territorio, mostrando alcune delle immagini riprese durante questi giorni. Un spot promozionale in piena regola per tutto il territorio lecchese, comparso di frequente sui programmi prodotti dalla televisione pubblico (ma non solo) durante gli ultimi anni.