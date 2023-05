A Merate chiude la Psichiatria: “Il sindaco deve impedirlo”

All'ospedale Leopoldo Mandic di Merate chiude un pezzo fondamentale. “Apprendiamo della decisione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco di chiudere definitivamente il reparto di Psichiatria dell’ospedale. La decisione temporanea, assunta durante la pandemia, diviene ora permanente. Si tratta di una grave perdita per il territorio e in particolare per le famiglie a contatto con le piu? rilevanti problematiche di salute mentale”: la comunicazione è di Cambia Merate, gruppo consigliare di minoranza.

“Una decisione che la dice lunga sulle strategie della direzione generale dell’Asst: l’adozione di misure che sempre piu? impoveriscono il San Leopoldo Mandic, introdotte in via transitoria, cosi? da risultare piu? accettabili, finiscono per divenire irreversibili. E? solo l’ultimo episodio di uno stillicidio che riduce progressivamente l’offerta e l’attrattivita? del nostro Ospedale e che probabilmente si innesta in un quadro ben definito quanto occulto, anche se gli indizi non lasciano spazio alla fantasia. Personale sempre piu? ridotto, medici gettonisti, riduzione delle sale operatorie, tagli alle specialita? chirurgiche, il venir meno della continuita? assistenziale per alcune patologie che andrebbero curate sul territorio: sono inequivocabili segni di un declino continuo del nostro Ospedale, che poco a poco viene privato dell’essenza stessa del presidio, senza che sia delineata una vera vocazione per il futuro del territorio”, queste le problematiche sottolineate dalla forza politica.

“Sindaco, protesta!”

“Quale minoranza consigliare di Merate, chiediamo al sindaco Panzeri che nell’interesse di Merate e del nostro territorio - trascurando almeno per un momento appartenenze e affinita? politiche con chi governa tali scelte - si faccia promotore di una seria protesta contro la direzione generale dell’Asst, la direzione generale welfare e l’assessorato al welfare di Regione Lombardia. E, insieme agli altri Sindaci del Meratese, solleciti la Regione affinche? delinei una strategia di lungo periodo per il futuro del Mandic”.