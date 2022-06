Lecco si rifà il look: pulizia straordinaria di vicoli, strettoie e passaggi pedonali

Lecco si dà una ripulita, con particolare attenzione alla aree più turistiche. Hanno preso il via questa mattina, giovedì, le operazioni di sanificazione straordinaria di alcuni vicoli, strettoie e passaggi pedonali di Lecco, nei quali le spazzatrici stradali non riescono ad accedere.

Silea e Amministrazione comunale hanno deciso di attivare un nuovo servizio di disinfezione con l'utilizzo di pistole a pressione che diffondono una soluzione igienizzante - capace anche di eliminare i cattivi odori - con particolare attenzione a quelle aree dove si sono registrati episodi di degrado.

Le operazioni verranno ripetute a turnazione ogni giovedì da giugno a settembre e riguarderanno, oltre i vicoli del centro storico, anche via Bicocca, via Porta, via Caprera, via Belvedere, via Rosmini, via Tramaglino, via Fiocchi e via Spirola.

"Intervento in punti sensibili del territorio"

"Interveniamo in alcuni punti sensibili del territorio, tanto del centro città - con una particolare attenzione al decoro nelle aree di maggiore affluenza turistica - quanto dei rioni" afferma l'assessore ad Ambiente, Mobilità e Pari opportunità del Comune di Lecco, Renata Zuffi. "Non si tratta di una sanificazione una tantum, ma di un'operazione che continuerà nelle varie zone per tutto il periodo estivo".

È inoltre in corso la pulizia straordinaria annuale delle tre piazze del centro storico mediante l'utilizzo di una idropulitrice ad alta pressione capace di eliminare le macchie dalla pavimentazione, come ad esempio i segni lasciati dai chewing-gum.

"La nostra azienda è a disposizione di tutti i Comuni soci per individuare soluzioni su misura per le specifiche esigenze dei singoli territori, sfruttando tutte le nuove soluzioni tecniche disponibili per il decoro urbano e la pulizia delle strade" aggiunge il presidente di Silea, Domenico Salvadore.