Pullman, inizia la rivoluzione: operativi contactless e contapasseggeri, a breve il biglietto elettronico

Inizia oggi un altro capitolo della rivoluzione ‘digital green’ di Linee Lecco. Dopo il contapasseggeri, è entrato in servizio anche il servizio di pagamento dei biglietti in via contactless, ovvero usando le carte per mezzo delle tecnologie Rfid e Nfc, e nei prossimi mesi sarà in vigore anche la parte più corposa, quella legata al sistema di bigliettazione elettronica che rivoluzionerà il modo di fruire del servizio di autotrasporto. L'investimento totale è di circa un milione di euro. Tre le novità presentate:

“I tre sistemi devono interagire tra di loro e dare informazioni fondamentali - ha premesso brevemente l'amministratore Mauro Frigerio durante la conferenza stampa -. Va prestata attenzione al giovane e anche al meno giovane“. La gestione dei dati “avverrà nel rispetto di tutte le norme sulla privacy”, stabilite “con delle clausole di sicurezza”. Questo è “un punto di partenza, la nostra Genesi, e non sappiamo quando terminerà il percorso. Mi rivolgo alla stampa: avremo bisogno anche di lamentele e suggerimenti da parte dei cittadini”.



“Oggi si concretizzano alcuni dei nostri desiderata, non parliamo di progetti e idee”, ha considerato Renata Zuffi, assessore alla mobilità sostenibile dell Comune di Lecco. I dati “all’inizio erano un problema, inizialmente erano così pochi da non permetterci di capire quale fosse l’utenza alla quale rivolgersi. Mi chiedo quante cose ancora non sappiamo”. L’altro tema “è quello del trasporto, che dev’essere integrato e sostenibile, in modo da renderlo anche semplice”. Le esigenze di mobilità “diventano sempre più complesse” e devono permettere a tutti “di accedere ai servizi in modo semplice. I tempi non sono brevi, ma stiamo andando in quella direzione”. Il tema della persona, infine, “dice che la città di Lecco ha un problema atavico legato al traffico e la qualità del trasporto pubblico può aiutarci a diminuire questo flusso”.



Angelo Colzani, presidente dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, ha spiegato che “abbiamo il problema di dare al cittadino la possibilità di non preoccuparsi di orari e biglietti, si passa dall’integrazione tariffaria e non è ammesso il non far ricorso a quello che ci mette in mano la tecnologia. Talvolta non capisco perché la politica non metta in campo ciò che serve per migliorare i vari servizi”.



“Oltre 100 città europee hanno abilitato i pagamenti contactless”, ha premesso Salvatore Cappello, direttore Linee Lecco, prima di lasciare la parola all’ingegner Franco Gazzotti di FGSolutions, che ha affrontato il corposo tema della bigliettazione elettronica: “Siamo partiti nel 2016, con il primo capitolato per Como, e siamo arrivati a oggi. Chi non riesce a comprendere che la tecnologia serve al cliente finale, non riesce a capire cosa stiamo facendo. Noi non muoviamo i mezzi, ma trasportiamo persone”.

Il percorso lecchese “prevede l’implementazione, a luglio, delle prime carte. A settembre partirà la validazione tramite chip on paper. Il progetto è difficile, metterlo su carta è una roba, realizzarlo ben altra”.



Il Chip on Paper

L’obiettivo “è quello di garantire una validazione in 200 millisecondi senza contatto”. Previsti anche nuovo logo e relativo pay-off.

“Non possiamo permetterci una penetrazione di 640 macchine ogni 1000 abitanti, bisogna capire che il trasporto pubblico è buono e che dobbiamo impegnarci a portare la gente sugli autobus. Viaggiamo insieme verso il futuro”. I biglietti saranno venduti nei 15 punti vendita nei punti più grossi della città e da settembre sarà operativa la macchina automatica. “Le 35 tabaccherie sono a disposizione del Comune per l’erogazione dei servizi, per questo mi aspetto collaborazione con gli enti pubblici”, ha aggiunto Fulvia Nava, presidente dei tabaccai di Lecco.

L'amministratore Frigerio ha spiegato che “come azienda e Comune stiamo lavorando insieme al Politecnico”, rappresentato dal prorettore Manuela Grecchi in sala, “che ringrazio per come si sono messi a nostra disposizione per lavorare su questo ambito”. “Ben venga tutto ciò che può incentivare l’uso dei mezzi”, ha brevemente commentato il prorettore del Polo di Lecco del Politecnico di Milano.



Investimento totale: 762mila euro, il 45-50% coperto da Regione Lombardia.

Attivo da oggi, 7 aprile, il servizio di pagamento con Carta di Credito Contactless (EMV), dal funzionamento molto semplice, comparabile a quello tipico dei sistemi Pos nei negozi. Attraverso il portale MyTravels (viaggiamo.lineelecco.it) si può monitorare, in tempo reale, lo storico di tutti gli acquisti dei titoli di viaggio, inserendo e gestendo le carte personali usate sui mezzi.

“Rispettato l’obiettivo di metterla in campo prima di Pasqua”, ha precisato il direttore Cappello prima di passare la parola a Marco Moretti, amministratore delegato della multinazionale Canduent che ha la propria sede italiana a Vimodrone (Milano): “Lecco è tra le prime venti città italiane a lanciare il servizio ed è, quinti, molto avanti rispetto al resto del paese. Da oggi basta usare la carta di credito per pagare il biglietto e questo è un servizio che va incontro alle persone, complementare rispetto alla bigliettazione elettronica: andiamo incontro al residente e al turista”.

Prevista una zona tariffaria urbana di 1,30 euro, addebito su carta di credito o debito a fine giornata. Funziona con i sistemi più diffusi a livello mondiale come Visa, Visa Pay, Mastercard, Maestro (dal primo maggio), Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e attraverso gli smartwatch moderni. Servizio attivo a Bergamo, Varese, Torino, Milano, Brescia, Padova, Bologna, Parma, Ravenna, Modena, Firenze, Roma, Napoli e Bari.

Da tempo, invece, è attivo il sistema di contapasseggeri messo in campo da Divitech e Ameli. “Vi dò un dato significativo: ieri, il 6 aprile, gli uffici aziendali mi hanno riferito che sono stati conteggiati circa 50mila utenti sui mezzi dal 28 marzo al 6 aprile, dato che conferma i valori parametrici sui quali abbiamo sempre lavorato. E questo conferma che c’è una ripresa in merito all’utilizzo dei nostri autobus, abbiamo recuperato il 70% dell’utenza persa durante il periodo del Covid-19”, ha spiegato con orgoglio il direttore Cappello.

Parola, quindi, a Monica Galeazzi, inserita nel team di Post Vendita Divitech, che ha spiegato com’è stato realizzato il sistema dei contapasseggeri: “Non si vedono luci e non si sentono suoni, non serve il contributo dell’autista ma è tutto automatizzato. Sono stati montati dei sensori ottici su quasi tutti i mezzi (oltre il 90%, ndr) che permettono di contare i passeggeri in salita e discesa dagli autobus”. La centralina “acquisisce i dati raccolti dalle telecamere e questo permette di monitorare anche la puntualità del servizio”.

I vantaggi risiedono “nella possibilità di tracciare le esigenze degli utenti” e fornire un'esperienza di viaggio migliore.

Investimento: 150mila euro

