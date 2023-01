Cresce la rete di PuntoPoste in provincia di Lecco: attivi 91 centri

Cresce nella nostra provincia la rete "PuntoPoste": edicole, tabaccherie e bar diventano luoghi utili per spedizioni e resi più efficienti e capillari.

Sono sempre più numerosi in provincia di Lecco gli esercizi commerciali che entrano a far parte della rete PuntoPoste, un network di prossimità che semplifica l'esperienza di acquisto dei cittadini e si affianca alla rete degli oltre 90 uffici postali attivi in provincia.

La Rete PuntoPoste inel Lecchese è composta da 91 tra tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour, distributori di carburante IP e locker dove è possibile effettuare spedizioni di pacchi, ricevere gli acquisti online o restituire resi.

La rete conferma la sua efficienza e vicinanza a tutti i cittadini grazie alla flessibilità degli orari e alla disponibilità dei servizi anche nei weekend.

Attraverso PuntoPoste, utilizzata dai marchi più importanti dell'e-commerce, l'azienda conferma dunque l'obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini.

Sguardo all'ambiente

Le spedizioni sui punti di ritiro consentono di ottenere una riduzione dei chilometri percorsi dalla flotta di Poste, con una significativa diminuzione delle emissioni di CO2. Nel 2021 le consegne sulla Rete Punto Poste e sugli Uffici Postali hanno permesso di evitare l'emissione in atmosfera di 36 tonnellate di CO2eq e di 163 kg di contaminanti atmosferici.