Qualità della vita: Lecco scende in classifica, ma migliora

Tradizionale punto della situazione di fine anno. "Il Sole 24 Ore", come di consueto, ha tracciato l'annuale punto sulla qualità della vita in Italia. La provincia di Lecco fa un discreto passo in dietro: 7 posizioni perse rispetto al 2021, che fanno passare dal 25° al 32° posto nella graduatoria dei capoluoghi di provincia; un peggioramento come posizione, ma un miglioramento a livello di punteggio totalizzato, però. L'annuale ricerca del Sole 24 Ore, nel 2019 è passata da 42 indicatori a 90. Stando al noto quotidiano economico, in sintesi, il podio viene conquistato da Bologna, Bolzano e Firenze.

Milano è la migliore tra le città più grandi, che scendono quasi tutte di alcune posizioni tranne Palermo (+7) e Cagliari (+2). Dopo il terzetto del podio, la classifica generale vede Siena al quarto posto, poi Trento, Aosta e Trieste. Chiudono la top ten Milano, Parma e Pisa. La seconda città lombarda è Cremona (11esima), che guadagna ben 26 posizioni, poi Bergamo (14, +25) e Sondrio (15, +14). Seguono Brescia e Monza-Brianza al 22esimo e 23esimo posto, Lecco (32) e Como (33), Varese (43) e Lodi (49), Mantova (58) e Pavia (62).

L'effetto del covid sugli indicatori

L’eredità lasciata dal Covid e i primi segnali di recessione economica. La crisi inizia a mordere sul territorio, soprattutto nel Mezzogiorno, allargando il divario con il resto del Paese. Affiorano i primi sintomi di una popolazione sotto shock per la corsa dei prezzi: le famiglie restano schiacciate sotto il peso di un’inflazione mai così alta dai primi anni Ottanta e il caro energia si abbatte su imprese e amministrazioni locali, in difficoltà nella gestione dei budget.

Di questi fenomeni è cartina di tornasole la 33ª edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore. L’indagine fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022.

Qualità della vita a Lecco: gli indicatori

In particolare, Lecco e provincia (popolazione: 332.593 persone, 2022, dati Istat) ottengono 538,24 punti punti totali (nel 2021 furono 512,9, nel 2020 513,1, nel 2019 523,9, nel 2018 545,8, nel 2017 497), così suddivisi: 9° posto per la voce "ricchezza e consumi" (+6 posizioni), 15° posto per "giustizia e sicurezza" (+1 posizione), 40° posto per "demografia e società" (-28 posizioni), 45° posto per "affari e lavoro" (-23 posizioni), 68° posto per "ambiente e servizi" (+18 posizioni) e 52° posto per "cultura e tempo libero" (+32 posizioni).

Qualità della vita a Lecco: il riassunto