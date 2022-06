Qualità della vita: la ricerca dice che Lecco è una città per i bambini

Lecco è una città a misura di bambino. O, quantomeno, lo è in misura maggiore rispetto a quanto offerto nei confronti di giovani e anziani. Lo afferma la classifica relativa qualità della vita stilata da "Il Sole 24 Ore" in base ai tre nuovi indici che premiano le province con il miglior contesto di vita per fasce di età. “Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale classifica di fine anno, nel frattempo le tre nuove classifiche ‘generazionali’ - ciascuna composta da 12 parametri - misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani - spiega il quotidiano finanziario -. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita. Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti. I tre nuovi indici documentano così la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, le relative condizioni di vita, le lacune nei confronti dei più fragili e le aspettative dei più giovani. Ne emerge un racconto che mette in luce come, da nord a sud, i divari territoriali sono purtroppo anche generazionali”.

Lecco e i bambini: 16° posto

È Aosta la provincia dove vivono meglio i bambini. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei più piccoli su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita: Lecco è al sedicesimo posto con un valore di 452.4, ed è la città capoluogo migliore per quanto riguarda l'indice sport e bambini, ma se la cava bene anche per quanto riguarda gli asili nido (11°).

Lecco e i giovani: 24° posto

È Piacenza la provincia dove vivono meglio i giovani. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita: Lecco, in questo caso, al 24° posto assoluto (510 punti) con un buon 11esimo posto per quanto riguarda le imprese che fanno e-commerce.

Lecco e gli anziani: 38° posto

È Cagliari la provincia dove vivono meglio gli anziani. I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita degli over 65 su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita: Lecco s'issa fino al 38° posto (422 posti), con la 6^ piazza relativa al trasporto anziani e disabili e il 105° posto per gli esposti relativi all'inquinamento acustico.