"Si lasci fuori il quarto ponte dall'agone politico delle elezioni regionali"

"Non si strumentalizzi ai fini elettorali la nuova rampa Pescate-Lecco Bione. Lasciate questo progetto fuori dall'agone politico delle elezioni regionali". Con queste parole il sindaco di Pescate Dante De Capitani torna a parlare del quarto ponte, l'opera pubblica richiesta da tempo e con forza dalla sua Amministrazione, lanciando una critica a esponenti e forze politiche che negli ultimi giorni hanno riacceso il dibattito a livello locale e regionale.

"Questa infrastruttura già approvata, finanziata e in via di appalto non venga coinvolta ai fini politici, tra pro e contro a meno di due mesi dalle consultazioni regionali - aggiunge De Capitani - Abbiate rispetto per chi l'opera l'ha voluta, progettata e ha trovato i soldi per la sua realizzazione. Continuare ad affermare che una rampa di accesso aggiuntiva possa essere trasformata in un ponte a doppia corsia a costo zero, denota solo superficialità e non conoscenza del progetto e delle sue finalità".

Infine un appello: "Si lasci lavorare Anas in pace, senza tirarla continuamente per la giacchetta, e non si continui a contrastare un'opera fondamentale per il territorio che ha avuto il via libera da tutti gli enti interessati, comune di Lecco compreso".