Raccolti 2.800 euro per l'Arcobaleno: "Grazie all'illusionista Davide"

Un ringraziamento speciale per uno spettacolo speciale. Il Comune di Mandello, nella persona dell'assessore allo Sport Sergio Gatti, rivolge il proprio "grazie" a Davide Vicini per il grande contributo offerto alla sezione Arcobaleno della Polisportiva.

Il 35enne, imprenditore con l'impresa famigliare di pompe funebri ma anche apprezzato mentalista, sabato sera al cineteatro De André di Mandello ha tenuto un bellissimo spettacolo, intitolato "Anime gemelle", che ha fatto registrare il tutto esaurito. L'evento è stato organizzato dalla Polisportiva Mandello proprio per raccogliere fondi in favore della sezione che si occupa di far praticare sport a ragazzi con disabilità intellettive.

L'enorme risposta del pubblico ha portato a raccogliere, con offerta libera, 2.800 euro.

"Un vero successo"

"Intendo ringraziare di vero cuore Davide Vicini che insieme ai suoi collaboratori ha inteso offrire i propri servizi gratuitamente, e anche tutto il pubblico che ha partecipato alla raccolta fondi ed è stato gratificato dalla presenza del bravissimo illusionista - commenta Sergio Gatti, tra i principali volontari della Polisportiva sezione Arcobaleno - A teatro i posti a sedere si sono subito esauriti, un vero successo! Grazie alla loro generosità si sono raccolti 2.800 euro. I ragazzi e i volontari della sezione Arcobaleno, anche tramite la mia voce, vi ringraziano".