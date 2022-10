Grande solidarietà per il piccolo Gabriele e il suo sogno di avere un'auto speciale

Toccante solidarietà per il piccolo Gabriele, che necessita di un'auto speciale per far fronte alle difficoltà quotidiane che una grave e rara malattia, purtroppo, gli ha riservato.

Il bambino vive con la famiglia a Cernusco Lombardone e il padre, Mattia Mauri, ha avviato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi, proponendo il racconto come fosse lo stesso Gabriele a parlare.

"Mi chiamo Gabriele, sono nato il 16 novembre 2015 con una grave malattia dal nome quasi impronunciabile, Pelizaeus Merzbacher. Come avrete capito - 'scrive' Gabriele - papà è qui vicino a me, legge nel mio pensiero e mi aiuta a scrivervi. Purtroppo non riesco a camminare, a stare seduto da solo, a coordinarmi bene con le manine, non parlo, mi ballano gli occhietti, ma vivo giorno dopo giorno sempre con il sorriso che regalo a mamma, papà e alle mie sorelle".

Questa la situazione che ogni giorno Gabriele e i suoi genitori affrontano. La possibilità di renderla un po' più agevole, però, ci sarebbe. "Vorrei chiedervi aiuto - spiega il piccolo - per realizzare due desideri. Sogno un'automobile attrezzata per il mio trasporto, visto che tra poco mi daranno una carrozzina nuova più grande che difficilmente starà sull'auto di papà. E sarebbe bello - prosegue - poter fare due o tre sedute settimanali di fisioterapia, al posto dell'unica seduta che faccio attualmente".

La storia di Gabriele ha emozionato e colpito tante persone: a oggi infatti sono giunte più di cento donazioni, con una raccolta pari a 6.600 euro che rendono più vicina la realizzazione dei suoi desideri.