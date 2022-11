Raccolta fondi natalizia per sostenere la Croce rossa Merate

Dolci natalizi e utili corsi salvavita per aiutare la Croce Rossa di Merate. L'associazione con sede a Olgiate Molgora, composta da solo personale volontario, ha lanciato un'iniziativa di raccolta fondi per il periodo natalizio. Chi desiderasse sostenere il comitato locale della Croce Rossa Italiana può infatti acquistare panettoni o pandori artigianali oppure dei buoni per frequentare corsi Pad/Dae per l'utilizzo del defibrillatore o per imparare le manovre salvavita pediatriche.

Il ricavato della vendita dei dolci e dei corsi verrà utilizzato dal sodalizio per coprire i costi delle attività sanitarie e sociali in cui è impegnato, tra cui il servizio di emergenza sanitaria in ambulanza, la distribuzione di alimenti ai nuclei famigliari in difficoltà economiche, i servizi di protezione civile e i trasporti sanitari.

Dolci realizzati dalla Pontiggia di Paderno

Attraverso la pagina web apposita si possono ordinare otto diversi tipi di dolci natalizi, con contributi minimi a partire da 20 euro, che potranno essere ritirati in alcuni mercatini di Natale a cui la Croce Rossa di Merate prenderà parte oppure direttamente nella sede dell'associazione. Sono disponibili panettoni artigianali classici e ai gusti cioccolato, pistacchio, cioccolato e pere, cereali antichi, amaretto, arancia e cannella oppure il pandoro. I dolci da forno sono realizzati dalla Pasticceria Pontiggia di Paderno d'Adda.

Sempre attraverso il sito www.crimerate.it, nella sezione "Cosa facciamo", è possibile acquistare un buono per frequentare un corso salvavita, a partire da 40 euro. Sono disponibili dei voucher per il corso Manovre salvavita di 3 ore per imparare il primo soccorso di base in caso di emergenza pediatrica e il corso Pad/Dae di 5 ore, per imparare le manovre da mettere in pratica in caso di arresto cardiaco e come utilizzare il Defibrillatore Semi-Automatico Esterno. Entrambi i corsi forniscono un attestato finale riconosciuto.