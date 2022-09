Malgrate: dalla festa del Gaggio alla ricerca contro le leucemie. “Ricordiamo Nicolò”

A Malgrate è forte il ricordo di Nicolò Maggioni, 38enne scomparso a inizio settimana. L'uomo, che per otto anni ha combattuto la leucemia e poi è stato colpito dal Covid-19, si è spento al "San Gerardo" di Monza nella mattinata di lunedì e mercoledì la chiesa di San Leonardo ha ospitato i partecipati funerali. La Pro Loco nel corso della serata di sabato 10 settembre ha organizzato la terza edizione della festa al Gaggio e i fondi raccolti sono stati destinati proprio al nosocomio brianzolo per la ricerca contro le leucemie.

È stato Marco Vassena, presidente, a rendere nota la notizia: “Una grande squadra che fa la differenza per valorizzare il nostro territorio e soprattutto per animare le serate malgratesi - ha spiegato -. Grazie agli esercenti (Bar Gaggio, Gaggio Market, Grazia B., La Botte, Pane e Fantasia, Panificio Beretta, Silvia D’Arino, Tato Gelato, Vassena & Longhi e Zio Pizza) per la loro sensibilità nel donare premi che, attraverso la sottoscrizione, hanno contribuito alla raccolta di fondi in memoria di Nicolò Maggioni mancato di recente”. Il ricavato transiterà presso l'associazione Luce e Vita della clinica ematologica del San Gerardo.

La scomparsa di Nicolò Maggioni

Nicolò Maggioni si è spento lunedì mattina all’ospedale di Monza, dov’era ricoverato a causa di alcune complicanze. Sgomenta la comunità locale, che ben conosce la famiglia del giovane, oltre a quella di Montevecchia dove Nicolò si era trasferito da tempo. Nicolò si era distinto anche in campo sportivo, militando in gioventù tra la Calcio Lecco e, successivamente, a Oggiono.

La Pro Loco di Malgrate si è rivolta ad Amelia e Marino, i genitori del ragazzo: “Non ci sono parole per descrivere il dolore che dei genitori provano nella perdita di un figlio. Siete stati vicini per anni al vostro Nicolò, condividendo con lui, gioie, dolori, sofferenze, speranze e tanto amore come solo voi potete capire, con ottimismo e positività. Nonostante tutto, Amelia, sei sempre stata una presenza attiva e un sostegno alle nostre iniziative Pro Loco. Ci uniamo al vostro grande dolore e vi abbracciamo forte”.