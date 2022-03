Raccolta fondi per l'Ucraina con il Comune di Varenna e la Comunità montana

Un'altra raccolta fondi a favore del popolo ucraino. La solidarietà questa volta arriva dagli enti: a proporla l'Amministrazione di Varenna con la Comunità montana.

Nello specifico sono necessari: beni alimentari a lunga conservazione, pasta, riso, scatolame, conserve. Beni alimentari per bambini: latte in polvere, omogeneizzati; prodotti per l'igiene, pannolini, assorbenti, carta igienica, sapone, guanti monouso. Gli organizzatori ricordano che non saranno raccolti indumenti (non sarebbero, in questo momento, una priorità).

Gli orari

Sarà possibile lasciare il materiale donato all'ufficio turistico di Varenna lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13, dalle 14 alle 17; giovedì dalle 9.30 alle 12; sabato e domenica dalle 10 alle 17.