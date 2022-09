Anche la radiografia della moto in vista del grande raduno Guzzi

La moto, un Falcone 500 del 1957 prodotta nella fabbrica del marchio dell’Aquila, e la sua integrale radiografia effettuata dai tecnici nei laboratori altamente qualificati dell'azienda mandellese legata al settore elettronico. Elementi questi che vanno ad accomunare due fabbriche nate nel centro rivierasco che in questo 2022 si danno la mano nel festeggiare i rispettivi compleanni.

I 100 anni dell'Aquila, i 75 anni della Gilardoni Raggi X

100 anni per la Moto Guzzi e 75 quelli raggiunti dalla Gilardoni Raggi X, operatrice del radiogramma della due ruote. Due realtà produttive che nel corso del tempo hanno segnato positivamente lo sviluppo economico e sociale di una intera comunità e dell'indotto fertile ad esse collegato.

Cinquanta anni fa, in occasione del venticinquesimo della fabbrica radiologica nata nel 1947, il fondatore ingegnere Arturo Gilardoni, affidava alle pagine di una pubblicazione, “Gil-Story” edita per l'evento, il racconto dei passi di una giovane azienda proiettata alla conquista dei mercati. Dove i raggi x dal settore medicale all'industriale, alla sicurezza, all’arte, trovavano il loro impiego. "Ringrazio i collaboratori, chi ha avuto fiducia in noi perchè tutti hanno contribuito a formare questo centro di ricerca che da il suo apporto allo sviluppo della radiologia" - Gilardoni, mandellese doc, aveva votato la sua vita e la scienza acquisita in anni di studi finalizzandola ad una continua crescita dell'azienda da lui creata.

Oggi il complesso industriale al suo 75esimo anno di attività conta 230 dipendenti guidati dall'amministratore delegato e presidente Marco Gilardoni (nella foto), nipote del fondatore Arturo. "75 anni per un'azienda tecnologica sono un'enormità - commenta Marco Gilardoni - La nostra abilità risiede nella competenza di tutte le maestranze che continuamente si aggiornano sulle esigenze dei possibili clienti e sviluppano delle soluzioni che integrano sempre più tecnologia".

"Oggi per esempio tutti parlano di AI, (intelligenza artificiale), noi già da anni usiamo reti neurali convoluzionali. Cioè ispiriamo i nostri algoritmi a processi biologici senza pre-elaborazione per il riconoscimento di immagini. 75 anni - conclude Marco Gilardoni - rappresentano uno stimolo per il futuro e non un anniversario che esalta il passato".

Non solo il proprio compleanno. L'azienda mandellese ha voluto celebrare la prestigiosa ricorrenza centenaria della Moto Guzzi radiografando il Falcone, moto vintage che pone uno sguardo su entrambe le unità produttive. Un "chicca" realizzata in vista del grande moto raduno che si terrà a Mandello da giovedì 7 a domenica 11 settembre. La radiografia è stata esposta su pannelli appositamente realizzati e posizionati sul muro accanto al murales dell'Antica officina di Giorgio Ripamonti di via Cavour a Mandello del Lario.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)