I Ragni mettono all'asta un moschettone del "Miro" per sostenere la figlia di Korra

La solidarietà dei Ragni di Lecco tiene fede alla propria lunga tradizione. E commuove. Uno dei Maglioni rossi ha infatti deciso di mettere all'asta un prezioso ricordo per aiutare Leia, figlia di Korra Pesce, grande alpinista scomparso la scorsa settimana sul Cerro Torre mentre si trovava in parete proprio insieme ad alcuni membri dei Ragni, Matteo Della Bordella, David Bacci e Matteo De Zaiacomo.

Si tratta di una cornice con un moschettone della leggenda Casimiro Ferrari, da lui usato in diverse spedizioni e inciso con le sue iniziali, "CF".

L'asta si chiude il 20 febbraio

Si può partecipare all'asta aderendo alla raccolta fondi attiva a questo indirizzo web. "Dopo aver fatto la donazione potrete farci avere la ricevuta del vostro bonifico all'indirizzo email info@ragnilecco.com - spiegano i Ragni sui propri canali social - Chi avrà donato la cifra più alta si aggiudicherà la cornice con il moschettone firmato dal Miro. In caso di importo uguale varrà l'ordine cronologico di esecuzione del bonifico. Il periodo di validità dell'asta è compreso tra l'inizio della raccolta fondi e domenica 20 febbraio. Confidiamo nel fatto che l’idea possa stimolare la vostra generosità".

I Ragni si dimostrano così vicini alla famiglia di un amico e collega strappato alla vita proprio su una montagna, il Cerro Torre, cui gli alpinisti lecchesi sono legati dalla storia fin dalla mitica spedizione sulla Parete Ovest del 1974.

Chi è Korra

Corrado "Korra" Pesce, nato a Novara nel 1981, è uno dei più forti alpinisti della sua generazione, specializzato in arrampicata su ghiaccio e nelle vie di misto. Ha scalato vette sulle Alpi, in Patagonia e Himalaya. Prima dell'incidente costatogli la vita, Pesce aveva aperto una nuova via sulla parete nord del Cerro Torre insieme al compagno di cordata Tomás Aguiló.