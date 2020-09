"Ragni around the world" ricomincia con "Sulla Via del Det"

Con l'arrivo dell'autunno ritorna l'appuntamento con "Ragni around the world", il programma che prevede la messa in onda a cadenza mensile, sul canale Youtube dei Ragni di Lecco, dei film che raccontano le avventure dei Maglioni Rossi sulle montagne più belle e difficili del mondo.

Si comincia sabato 26 settembre quando, a partire dalle ore 21, sarà disponibile la versione integrale e gratuita del film "Sulla Via del Det". L'opera, realizzata dalla regista Paola Nessi, racconta la storia dell'itinerario aperto sul Sasso Cavallo da Giuseppe "Det" Alippi, Benigno Balatti, Gianfranco Tantardini e Ezio Molteni nel 1974, divenuto da subito un punto di riferimento nell'area delle Grigne, per l'estrema difficoltà dei tratti in libera e dei tanti passaggi che, per essere superati, avevano richiesto una complessa e

precaria tecnica di scalata artificiale.

L'impresa del 2011

Nel 2011 i Ragni Matteo Piccardi e Luca Passini riescono a compierne la prima salita in

completa arrampicata libera della Via del Det, scalando con mentalità moderna una via dal sapore antico e mettendo il sigillo a una grande storia nata quasi 50 anni fa. Matteo e Luca provengono da percorsi differenti e diversi modi di approcciarsi all'arrampicata, che però si incrociano proprio su questa parete, su questa via, dando vita a un sogno coltivato e realizzato proprio grazie alla condivisione delle esperienze e all'unione delle forze, nella migliore tradizione ragnesca.