Fu liberata da delinquenti: anche la poiana Linda torna al Castello di Vezio

Le buone notizie spesso piovono dal cielo. In planata, dispiegando le proprie enormi ali. È quanto accaduto al Castello di Vezio nelle scorse ore, dove la poiana di Harris di nome Linda è tornata a casa a quasi un mese di distanza da quando ignoti, nella notte fra il 7 e l'8 ottobre, la liberarono insieme ad altri rapaci che da sempre vivono nella fortezza amorevolmente accuditi dai loro amici falconieri.

Linda sta bene, anche se è piuttosto malmessa. Fondamentali sono state le segnalazioni giunte negli ultimi giorni e relative ad avvistamenti della poiana nel territorio. La dimostrazione di affetto e solidarietà nei confronti dei falconieri, dopo la scomparsa dei loro volatili, è stata infatti enorme. E decisiva per il ritrovamento di Linda prima che morisse di stenti. "È debole e molto affamata, ma sembra in salute" hanno spiegato dal Castello di Vezio.

Tre vittime a causa del folle gesto

Il raid era stato compiuto di notte da ignoti (o meglio, "idioti") che avevano scavalcato le mura di cinta e aperto le voliere degli uccelli, in tutto cinque. Il falco planario Tristan venne recuperato poche ore dopo senza vita, probabilmente ucciso da altri animali, e si suppone siano morti anche il barbagianni Semola e il gheppio Merlino, volatili di piccole dimensioni.

Sono due i rapaci ritrovati vivi, entrambi poiane di Harris: l'11 ottobre era tornato a casa Parsifal, anch'esso in buone condizioni. Sabato è toccato a Linda, che ha patito la fame a causa del periodo più lungo trascorso all'esterno, dove i volatili non sono abituati a vivere. Ma, circondata dall'amore dei falconieri e del pubblico che sale fino a Vezio per ammirarne la maestosa bellezza, potrà riprendersi in breve tempo dal trauma.