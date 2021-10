Alla scoperta dei paesaggi della Brianza con architetti, filosofi e scienziati

Una rassegna che vuole aprire lo sguardo e approfondire il tema del paesaggio attraverso un approccio multidisciplinare, grazie alla partecipazione di personalità di primo piano del mondo della Cultura. Dal 18 ottobre al 10 dicembre 2021 il progetto "Album - Brianza paesaggio aperto" promuove la prima edizione di "Grandangolo", cartellone di appuntamenti dedicati al paesaggio curato dal giornalista e consulente storico Daniele Frisco.

Sarà un susseguirsi di sette eventi che toccheranno diversi comuni della Brianza lecchese e che potranno contare sulla presenza di importanti studiosi, dal professore di Teoria e storia del paesaggio a Ginevra Michael Jakob allo scrittore e saggista Marco Belpoliti, dall’architetto di fama internazionale Vittorio Magnago Lampugnani allo spettacolo conclusivo che vedrà l’attore Pino Petruzzelli portare in scena un adattamento di “Walden ovvero Vita nei boschi” di Henry David Thoreau.

Vittorio Magnago Lampugnani

"Un’iniziativa per valorizzare il paesaggio e le bellezze storico artistiche della Brianza lecchese"

"Album - Brianza paesaggio aperto è un progetto inaugurato lo scorso maggio - spiega Laura Caspani, presidente di Brig cultura e territorio - e realizzato dall'associazione Brig con il coordinamento istituzionale del Consorzio Brianteo Villa Greppi e il sostegno di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese nell'ambito di Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale lecchese. Si tratta di un’iniziativa che vuole valorizzare il paesaggio e le bellezze storico artistiche della Brianza lecchese partendo dalla figura di Alessandro Greppi e che, in occasione di questa rassegna, vuole aprirsi a una riflessione più ampia sul tema del paesaggio".

La rassegna è curata dal giornalista e consulente storico Daniele Frisco

«Con il titolo Grandangolo - interviene il curatore della rassegna Daniele Frisco - vogliamo sia evocare la fotografia e l’idea di osservare e fissare uno scorcio del paesaggio come faceva il nobile artista ottocentesco Alessandro Greppi con i suoi taccuini e disegni, sia suggerire l’intento della nostra rassegna: aprire lo sguardo proponendo una riflessione più ampia possibile sul tema stesso. Per questa prima edizione proponiamo, quindi, un’introduzione al concetto di paesaggio: un cartellone di incontri con architetti, urbanisti, letterati, filosofi e scienziati per imparare a guardare il territorio e l’ambiente da diversi punti di vista, dalla definizione di paesaggio alla sua rappresentazione nell’arte e nella storia, dalle prospettive future dell’abitare all’emergenza climatica, fino ad arrivare - conclude Frisco - alla riflessione sui paesaggi urbani e su quelli naturali».

Gli appuntamenti in programma all'interno del progetto "Album"

Ad affrontare il tema partendo da discipline diverse saranno ospiti di primo piano, tutti in arrivo in alcuni dei comuni della Brianza che aderiscono al progetto "Album". Si parte, come anticipato, lunedì 18 ottobre (alle 21) dal Santuario di Santa Maria Nascente di Bevera (Barzago), quando protagonista della conferenza dal titolo “Dietro il paesaggio” sarà Michael Jakob, professore di Lettere comparate all’Università di Grenoble e docente di Teoria e storia del paesaggio alla Scuola di paesaggio, ingegneria e architettura di Ginevra, al Politecnico di Milano e all’Accademia di Architettura di Mendrisio.

Ci si sposta a Villa Patrizia di Sirtori, invece, mercoledì 20 ottobre, quando sempre alle 21 sarà ospite di “Grandangolo” il docente di Ecologia del paesaggio e Didattica della biologia all’Università di Milano-Bicocca nonché presidente della Società italiana di ecologia del paesaggio Emilio Padoa-Schioppa, che presenterà il suo libro “Antropocene. Una nuova epoca per la terra, una sfida per l'umanità".

Raffaele Milani

Venerdì 22 ottobre (alle 21) l’appuntamento è nella sala consiliare di Robbiate in compagnia di Raffaele Milani, protagonista dell’incontro dal titolo “L’arte del paesaggio". Già ordinario di Estetica all’Università di Bologna, Raffaele Milani insegna Psicologia dell’Arte ed Estetica del paesaggio sempre a Bologna. A Robbiate parlerà dei suoi volumi “L’arte del paesaggio”, “L’arte della città” a “Albe di un nuovo sentire”.

Dopo una breve pausa, il 9 novembre (alle 21) tocca a Cascina Maria di Paderno d’Adda ospitare uno fra i massimi esperti di storia della città. Si tratta dell’architetto Vittorio Magnago Lampugnani, che parlerà del suo libro “Frammenti urbani - I piccoli oggetti che raccontano le città". Un volume, questo, che conduce in giro per l’Europa alla ricerca di oggetti universali - come panchine, tombini, semafori o fontanelle - che assumono, a livello locale, declinazioni uniche.

Maurizio Carta

Il 12 novembre alle 21 si raggiunge la Mediateca comunale di Imbersago per la presentazione di “Città Aumentate - Dieco gesti barriera per il futuro" di Maurizio Carta, urbanista e professore all’Università di Palermo. Un volume, questo al centro della serata, in cui lo studioso illustra dieci proposte per rendere le città adatte a rispondere alle istanze del secolo e a resistere virtuosamente alla crisi dell'Antropocene.

Penultimo e attesissimo appuntamento quello fissato per sabato 20 novembre alle 17, quando la sala conferenze del Centro Paolo VI di Bevera di Barzago ospita lo scrittore, saggista e professore di Critica letteraria e Letteratura e arti visive all'Università di Bergamo Marco Belpoliti, che per l’occasione parla di “Pianura”, libro che è un viaggio fisico e intellettuale attraverso la Pianura Padana, tra strade, città, «paeselli» e abitanti.

Pino Petruzzelli

Infine, per la chiusura di questa prima edizione di “Grandangolo”, uno spettacolo teatrale: va in scena venerdì 10 dicembre (alle 21) nella bellissima sala Papa Giovanni Paolo II di Cremella il monologo di e con Pino Petruzzelli “Vita nei boschi”, produzione Teatro Ipotesi di Genova. Una pièce, questa, che nasce dalla provocazione del “Walden ovvero Vita nei boschi” di Henry David Thoreau, libro che torna di grande attualità alla luce dei problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi, all’abbandono del territorio e alla tendenza a privilegiare la città a scapito dell’entroterra. Un mix di tematiche che Petruzzelli affronterà coinvolgendo lo spettatore e promuovendo una ricerca interiore volta alla comprensione di una natura che va difesa per poterne godere.

Informazioni e prenotazioni

Album - Brianza paesaggio aperto coinvolge i seguenti Comuni del territorio meratese e casatese: Airuno, Imbersago, Merate, Montevecchia, Osnago, Robbiate, Paderno d'Adda; Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenovo, Cassago, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e sono organizzati in sicurezza. L’accesso è consentito solo con green pass, in rispetto della normativa anti-covid. Sarà presente la libreria Lo Sciame di Arcore per la vendita dei libri. Prenotazioni obbligatorie scrivendo a info@albumbrianza.it entro il giorno precedente all’evento scelto. Per maggiori informazioni e per aggiornamenti sulle attività di “Album – Brianza paesaggio aperto”: www.villagreppi.it/album, Facebook e Instagram: @albumbrianza.

Treni storici: nel Lecchese una corsa speciale per i 110 anni del "Besanino"