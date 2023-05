Teatro e cultura alla riscoperta dei Luoghi dell'Adda

I luoghi dell'Adda compie 18 anni e in questa edizione 2023 vede la conferma di tutti i comuni del 2022 e il rientro di Calco per un totale di 12 amministrazioni e 15 spettacoli. La rassegna conferma così un cospicuo volume di attività toccando le province di Bergamo e Lecco.

"Teniamo, anche quest'anno, a sottolineare l’impegno di tutte le amministrazioni che hanno lavorato con noi alla preparazione di un cartellone costruito con la convinta volontà di offrire ai cittadini occasioni di spettacolo e cultura - spiega Elena Scolari, impegnata nella direzione artistica e organizzativa dell'evento - I luoghi dell'Adda è da sempre caratterizzata dalla collaborazione con gli enti locali che offrono luoghi sconosciuti al grande pubblico, mettendo a disposizione spazi suggestivi e particolarmente gradevoli per godersi uno spettacolo teatrale o musicale".

I 12 comuni partecipanti

Il ruolo di capofila è ancora del comune di Robbiate, gli altri comuni che partecipano a "Ilda 2023" sono Airuno, Canonica d'Adda, Calco, Calolziocorte, Capriate San Gervasio, Imbersago, Lecco, Paderno d'Adda, Olginate, Fara Gera d’Adda, Verderio. "Vogliamo sottolineare l’importante sostegno economico del Parco Adda Nord senza il quale non potremmo realizzare la rassegna - aggiunge Elena Scolari - il Parco ha scelto di supportare la nostra iniziativa ritenendola meritevole per qualità, impegno, valore culturale". E nel 2023 ricorre il quarantennale dell'istituzione dell'ente Parco, per l'occasione infatti si terrà uno spettacolo per bambini anche nella sede di Trezzo sull'Adda, presso Villa Gina.

La XVIII edizione della rassegna teatrale dedicata ai suggestivi spazi dislocati lungo il corso del fiume Adda cura sempre con attenzione la grafica promozionale: quest'anno ha mantenuto la foto del fiume con barche di sfondo (autore Alessio Volontè) a sottolineare lo stretto legame con il territorio e l’idea che il teatro sposi luoghi già molto evocativi, come se il programma si specchiasse nelle acque dell’Adda, rendendole ancor più brillanti.

Il programma: si inizia a Villa Sirtori di Olginate

I luoghi dell’Adda si conferma ricca e variata, sarà composta da 15 appuntamenti: inizieremo il 2 giugno a Villa Sirtori di Olginate con lo spettacolo "L'eredità dei giusti" del Giardino delle Ore, un collage di biografie di uomini coraggiosi del nostro tempo, per l'occasione si potrà trovare una bancarella per ristoro e bevande in loco. Nello stesso fine settimana Paderno ospiterà a Cascina Maria Le parole non sanno quello che dicono di Fratelli Dalla Via/La Piccionaia, un gioco teatrale e linguistico sul senso delle parole e sulle conseguenze del loro uso. Chiude il fine settimana Amleto - una questione personale di Campsirago Residenza che accompagnerà gli spettatori lungo un percorso da piazza era di Pescarenico, tra un dubbio shakespeariano e l'altro (posti limitati, prenotazione obbligatoria).

La seconda settimana si apre il 9 giugno nel parco di Villa della Concordia a Robbiate con un autore classico come Aristofane: I Sacchi di Sabbia/Compagnia Lombardi-Tiezzi mettono in scena La commedia più antica del mondo, discorso su Gli Acarnesi, allegoria teatrale che mette in commedia la guerra, per evidenziarne gli aspetti paradossali con un'ironia infallibile, dalle ore 19.30 sarà possibile consumare un aperitivo "portatile" nel Parco, a cura di punto ristorazione (costo 5 euro, prenotazione obbligatoria). Domenica 11 giugno la rassegna passa per Imbersago con Teatro delle Forme e L'immaginifica storia di Espérer, che prende avvio dalle storie dei migranti di passaggio da Ventimiglia alla Francia per costruire un utopico mondo senza confini attraverso la musica popolare.

Manzoni senza filtro

Calco ospiterà il 16 giugno all'Arena di Arlate Sementerie Artistiche con Manzoni senza filtro: "Nell'anno del 150° della scomparsa del grande scrittore lombardo proponiamo una lettura scanzonata, arguta ma assai rispettosa del romanzo I Promessi Sposi che siamo certi riserverà sorprese". Verderio accoglierà poi il 17 giugno Teatro Forsennato a Villa Gallavresi con Le figurine mancanti del 1978, una riflessione sulla compresenza storica dei mondiali del calcio in Argentina nel 1978 e il fenomeno politico dei desaparecidos. La domenica si farà tappa a Calolziocorte, e in particolare al monastero di Santa Maria del Lavello, con Teatro Due Mondi e i loro Rossini Flambé - opera buffa in cucina, in cui si mescolano ingredienti e racconti tra le note del compositore.

La seconda parte al via il 23 giugno

La seconda parte dei Luoghi dell'Adda comincia il 23 giugno in cui a Fara Gera d'Adda verrà messo in scena l'anteprima regionale di Antonio e Cleopatra di Casa Shakespeare dove vedremo i due grandi personaggi muoversi tra i riferimenti al Bardo e quelli del noto film hollywoodiano a loro dedicato. Storie folkloriche, storie di bosco e legate all'oscurità saranno le protagoniste di Strof di Aria teatro/Teatro delle Garberie accolto alla corte di Giorgio di Aizurro, frazione di Airuno, dalle ore 19.30 aperitivo in Corte, a cura dell'associazione Amici di Tino, prenotazione obbligatoria, 5 euro.

L'omaggio a Gaber

Domenica 25 giugno Robbiate ospiterà il suo secondo appuntamento: Vorrei essere libero - le nuove parole di Giorgio Gaber di Tam Teatromusica, spettacolo di Teatro canzone dedicato all'autore milanese maestro di ironia e anticonformismo. La settimana successiva comincia al Parco Leonardo di Canonica d'Adda venerdì 30 giugno con Chisciotte - follia sogno rivoluzione di casa degli Alfieri/Astiteatro, prima regionale di un nuovo lavoro della compagnia piemontese dedicato a uno dei più grandi eroi classici della letteratura, che uscirà dalle pagine per parlare al pubblico.

La visita al villaggio operaio di Crespi d'Adda

Arriviamo poi al primo appuntamento per famiglie e bambini alla Pineta di Crespi d'Adda presso Capriate dove Teatro Scientifico farà comparire niente meno che la principessa Melusina, in La mia amica Terra proverà a capire come curare il mare e il pianeta con l'aiuto dei bambini - dopo lo spettacolo sarà possibile visitare il villaggio operaio di Crespi d'Adda (patrimonio Unesco) con le guide del comune. Ancora ai bambini è dedicato lo spettacolo del 2 luglio presso la sede del Parco Adda Nord a Trezzo: i burattini tradizionali della Famiglia Monticelli con Teatro del Drago monteranno la loro baracca per raccontare la storia di Fagiolino pastore e guerriero alle ore 17.30.

La rassegna si chiuderà il 7 luglio con il secondo spettacolo a Verderio, un altro omaggio ad Alessandro Manzoni a opera di Teatro Invito che cura il nuovo allestimento di La colonna infame, attori e musicisti daranno carne e voce in chiave thriller ai personaggi del secondo capolavoro manzoniano, un concerto teatrale per voci e chitarra. I luoghi dell’Adda 2023 sarà dunque un continuo scorrere di storie per gli spettatori.

Tranne le serate con aperitivo gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione sempre consigliata, si comincia sempre alle 21.15 tranne il 4 giugno a Lecco per la passeggiata teatrale che avrà inizio alle 18 e i giorni 1 e 2 luglio a Capriate e a Trezzo in cui gli spettacoli per bambini si terranno alle ore 17.30. In tutti i casi sono previsti luoghi al coperto o date di recupero degli spettacoli in caso di pioggia, indicati sul programma. Per ulteriori info elena@teatroinvito.it - www.teatroinvito.it