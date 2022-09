Rassegna teatrale "Di nuovo a teatro"

"Di nuovo a teatro": è il titolo della nuova rassegna a Mandello. Finisce l'estate e con l'autunno si torna a teatro. Il Comune di Mandello, in collaborazione con la Pro loco, ha programmato la stagione teatrale con compagnie di alto livello e spettacoli dedicati a diversi tipi di pubblico. Appuntamenti serali con pièces comiche, monologhi, commedie di autori contemporanei e non solo. Una carrellata di interpretazioni e regie per regalare il piacere del Teatro.

Tutti i titoli in cartellone

Si comincia sabato 22 ottobre con "La cena dei cretini" (nella foto), commedia di Francis Veber. Siamo in Francia nella "Parigi bene". Ogni mercoledì un gruppo di amici stanchi ed annoiati, organizza una cena speciale a cui vengono invitati personaggi ritenuti stupidi per riderne e farne beffa per tutta la serata. Ovviamente gli invitati sono all' oscuro di tutto.

La regia è di Nino Formicola che è in scena con Max Pisu.

Sabato 5 novembre invece siamo in America e la protagonista della commedia è un'anziana maestra ebrea, il cui figlio ha pensato di affiancarle un autista. Stiamo parlando di A spasso con Daisy, una commedia che racconta divertendo il complesso tema del razzismo nell'America del dopoguerra. A interpretare Daisy è Milena Vukotic e accanto a lei ci sarà Salvatore Marino e Maximilian Nisi.

Venerdì 20 gennaio saranno sul palco I gemelli di Guidonia, che nella realtà sono tre fratelli che si esibiranno dal vivo con gag, canzoni, imitazioni. Musica, comicità e un occhio all'attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli di Guidonia diventa occasione per ridere e per giocare insieme.

1984: il Comune di Livorno annuncia di aver trovato in Arno tre sculture di Modigliani e organizza una mostra e il fatto ha risonanza in tutto il mondo. Dopo un mese venne fuori che non eran proprio di Modigliani, bensì di tre studenti burloni, bravi a utilizzare il Black&Decker. Il titolo è "Trovata una sega", testo scritto, diretto e interpretato da Antonello Taurino (venerdì 24 febbraio).

I protagonisti sono un uomo sulla cinquantina e una giovane donna attraente. Lui, approfittando dell'assenza della moglie, invita lei nel suo appartamento. Inizia la seduzione, ma poi qualcosa frena il tutto e hanno inizio una serie di colpi di scena. Il titolo della commedia di Eric Assous è "Montagne russe" e gli interpreti sono Corrado Tedeschi e Martina Colombari (venerdì 24 marzo).

Giovedì 13 aprile serata all'insegna della comicità con "Andavo ai 100 all'ora" di e con Paolo Cevoli. Un racconto personale che attraversa la vita di Paolo sino ai giorni nostri non per dire che "una volta era meglio..." , ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Si termina martedì 9 maggio con I Legnanesi che ancora una volta stupiranno con uno spettacolo pieno di ritmo, risate e tradizione, il titolo è "Sogni". Le commedie dei Legnanesi sono un tuffo nel passato per ricordare o riscoprire la cultura popolare e raccontare anche storie di tutti i giorni attraverso una comicità pulita in un mix di italiano e dialetto lombardo.

I fuori rassegna

Fuori rassegna sono previsti: uno spettacolo teatrale in occasione della giornata internazionale della violenza sulle donne: "Barbablù" (26 novembre), uno in occasione della Giornata internazionale della montagna: "In capo al mondo, in viaggio con Walter Bonatti" (2 dicembre). Entrambi sono a ingresso gratuito.

Non mancano gli eventi musicali: Max Pezzali tribute (8 ottobre), tributo a Jovanotti (4 febbraio) e Chorus Band (11 marzo). Il costo del biglietto per questi spettacoli è di 10 euro (www.visitmandello.it).

Prenotazioni e acquisti

Abbonamento 7 spettacoli 130 euro

Dal 19 al 30 settembre 2022 collegandosi al link www.comune.mandello.lc.it (il sistema permette di scegliere il posto e pagare tramite carta di credito).

È possibile anche acquistare l'abbonamento all'Ufficio Cultura (biblioteca) in Via Manzoni, 44/3 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e martedì anche dalle 17.30 alle 21. È necessario provvedere al pagamento con carta di credito. Non è accettato il pagamento in contanti.

cultura@mandellolario.it

Biglietto singolo

Dal 1° ottobre (per gli eventi musicali dal 26 settembre) collegandosi al link www.comune.mandello.lc.it (il sistema permette di scegliere il posto e pagare tramite carta di credito). È possibile anche acquistare i biglietti all'Ufficio Cultura (biblioteca) Via Manzoni, 44/3 neigiorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Per tutti gli eventi, in caso di disponibilità di posti, sarà possibile acquistare il biglietto la sera dello spettacolo, dalle 20.15 presso la biglietteria del teatro. Non è possibile il pagamento in contanti.

Info: 0341 .702318, 328.986.5630

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.