Recensioni a cinque stelle per un locale "top", ma è il cimitero del paese

Su Google il "Cimi" è classificato come "locale notturno" e fa il pieno di voti, ma non esiste: si tratta del piazzale antistante il camposanto di Abbadia. È la goliardica trovata di un gruppo di giovani che da sempre vi si ritrova

Recensioni super positive, cinque stelle, commenti entusiasti: il "Cimi" di Abbadia Lariana è un locale da massimo dei voti per gli utenti di Google. Peccato, però, che non si tratti un "locale notturno", così come classificato sul più celebre motore di ricerca, bensì del cimitero del piccolo comune lariano e del relativo parcheggio situato di fronte.

C'è evidentemente grande goliardia dietro questa trovata apparsa sul web la scorsa estate dopo il lockdown: qualcuno ha creato la voce "Cimi" come locale, geolocalizzandola, e l'ha colorita con recensioni invidiabili dense di ironia e sarcasmo.

Stando a quanto raccolto in paese, gli autori sarebbero i membri di una compagnia di giovani, per lo più adolescenti, che da tempo (ben prima della pandemia) si ritrovano sulle panchine di "Piazza XI Settembre - Eccidio di Manhattan", altrimenti conosciuta come "parcheggio del cimitero", per passare il tempo, soprattutto durante le ore serali, in un paese, Abbadia, che anche in condizioni di normalità (senza limitazioni e coprifuoco) non offre grandi opportunità di ritrovo serale (praticamente un solo bar, circolo di natura associativa, è aperto dopo le 20). Questo in estate, mentre durante la stagione più fredda e piovosa il luogo di ritrovo è costituito dalle panchine situate proprio davanti al cancello d'ingresso del camposanto.

«Aperitivi top e personale cordiale»

Le recensioni del "Cimi", una decina, raccolgono tutte cinque stelle dagli utenti. Alcuni esempi? «Locale divertente e accogliente, consiglio per una serata in compagnia». «Aperitivi top, drink buoni. Location da 10, musica ottima e serate a tema stupende. Consiglio soprattutto per una clientela giovanile. Il personale super cordiale». E ancora: «Divertente e goliardico. Ottima compagnia, posto molto pulito e da invidia. Devastante».

