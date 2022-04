La moto da record che volò sul lago di Como è in vendita

La moto da record del mondo è in vendita. Riavvolgiamo il nastro. 30 luglio 2017, ore 9.38, Gravedona, sponda comasca del Lario. A quell'ora il pilota milanese Luca Colombo partì per compiere la propria impresa: in sella alla sua due ruote riuscì a coprire la distanza con Colico nel giro di cinque minuti abbondanti, tagliando il traguardo alle 9.43. Questi i numeri dell'impresa: 5,5 km percorsi alla velocità di 40 nodi, pari a circa 75 km/h, più di 20 metri al secondo. A poco meno di cinque anni dal record mondiale di percorrenza sull’acqua dolce, la moto da cross ‘volante’ è in vendita all'asta.

Si tratta di una Suzuki RM 450/Z 4T preparata dal bellanese Carlo Gelmi di Vercar Moto, ‘il padre della Yamaha R6E elettrica’ e da Giorgio Lumini, famoso tecnico motorista di numerosi campioni mondiali. Nata nel 2017, pesa poco meno di 110 chilogrammi e monta un propulsore a quattro tempi termico, con capacità massima del serbatoio di 6,2 litri. Le condizioni vengono descritte come “ottime”.

All'asta la moto da record sul lago di Como

I venditori si aspettano una cifra che si aggiri attorno ai nove-diecimila euro euro, “una cifra più che onesta, considerando il valore storico e tecnico di questa splendida due ruote”. Nel pacchetto sono anche compresi i pattini nautici e la speciale gomma a palette per fornire la spinta idrodinamica necessaria a farla planare sull’acqua a una velocità minima di 30 nodi (60 km/h). Per fare la propria offerta è sufficiente accendere alla piattaforma online di riferimento: https://www.catawiki.com/it/l/57748047-suzuki-rm-z450-water-record-luca-colombo-2017