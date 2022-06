Referendum Giustizia, il Comitato per il Sì: "Un evento per informare e convincere gli indecisi"

Domani, giovedì 9 giugno alle ore 20.30, a Palazzo Falck in Piazza Garibaldi, è in programma a Lecco l’ultimo incontro della campagna in favore del referendum sulla Giustizia, organizzato dal Comitato promotore per i cinque “Sì”.

Come spiegato dai promotori dell'iniziativa, l’argomento principale della serata - introdotta dalla Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann - sarà una riflessione sullo stato attuale della giustizia italiana e su come il Referendum potrà migliorarlo. Interverranno gli avvocati Elia Campanielli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecco; Edoardo Pacia, Presidente delle Camere Penali di Como - Lecco; Stefano Pellizzari, Vicepresidente delle Camere Penali di Como - Lecco; Paola Sgarbi, Difensore civico Provinciale e il dottor Dario Colasanti, Magistrato del Tribunale di Lecco. Al dibattito, che sarà moderato dal Referente provinciale per il Referendum Stefano Simonetti, prenderà parte anche la politica, rappresentata dal Senatore Questore Paolo Arrigoni.

"Se gli italiani sono contenti di come stia funzionando oggi la magistratura, possono disinteressarsi del referendum, ma se invece pensano che serva cambiare è il momento di dare un forte messaggio costruttivo e votare Sì ai quesiti - dichiarano i portavoce del Comitato Promotore per il Sì - L’evento di giovedì ha lo scopo di informare e convincere gli ultimi indecisi".

Sul tema interviene con una nota anche Daniele Butti, referente provinciale della Lega. "Il mio invito è per una massima partecipazione all’evento di giovedì sera a Palazzo Falck - commenta Butti - partecipare per poter essere informati sui 5 quesiti referendari. Il bavaglio messo a questa campagna Referendaria è sconcertante, se ne parla poco o per nulla su Tv e media. Gli Italiani continuano a non essere adeguatamente informati sulla grande possibilità di cambiamento che è messa nelle loro mani. Serate come questa sono fondamentali per colmare il vuoto di informazione".