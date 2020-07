Pioggia di euro per sviluppare il turismo di prossimità in Valsassina e sul Lago

Un contributo di 14 milioni di euro per rilanciare il turismo di prossimità in Valsassina e nelle località del lago.

«Ieri in occasione della sessione di assestamento al Bilancio di Regione Lombardia, il Consiglio regionale ha approvato tre ordini del giorni con i quali puntiamo l'attenzione all'implementazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del turismo di prossimità in Valsassina, un luogo che in queste settimane è stato riscoperto da molti grazie alle sue bellezze naturali» dichiarano i consiglieri regionali Mauro Piazza, Antonello Formenti e il sottosegretario regionale ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi.

Sistemazione del Passo della Culmine

«Grazie a risorse ad hoc stanziate con i fondi del Piano Marshall regionale, l'ente che rappresentiamo finanzierà l'intervento di sistemazione del Passo della culmine di San Pietro per 500.000 euro; con questo importante stanziamento per la Provincia che potrà finalmente riqualificare la strada che funge da porta di accesso con i comuni della bergamasca, un intervento messo in campo per poter accogliere ancora più turisti in totale sicurezza; investimento da abbinare al progetto di recupero della viabilità storica e valorizzazione identitaria della Transorobiche occidentali che vedrà in campo risorse per 3.000.000 di euro attraverso l’azione delle comunità montane di Sondrio e Lecco» spiegano i tre esponenti lecchesi.

Moggio e Artavaggio, 2,5 milioni per le funivie

«Per potenziare l'offerta del Trasporto pubblico locale anche in ottica turistica - continuano Piazza, Formenti e Rossi - il Consiglio ha stabilito di finanziare la manutenzione straordinaria delle Funivie di Pian delle Betulle, nel comune di Margno e quelle di Artavaggio nel comune di Moggio per un totale di 2,5 milioni di euro».

Sviluppo della Navigazione

«Infine - proseguono i rappresentanti regionali - un occhio di riguardo è stato riservato per lo sviluppo della navigazione sul Lario: un settore strategico che ha visto lo stanziamento di 8.000.000 di euro per la manutenzione straordinaria dei pontili dei Comuni di Bellagio, Menaggio, Griante e Varenna in un ottica di interconnessione tra lago e valle».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Siamo molto soddisfatti di questo lavoro di squadra tra Giunta e Consiglio che ha permesso di far sì che per il territorio si diano le infrastrutture necessarie per ulteriormente sviluppare le potenzialità della Valsassina che nei prossimi anni diventerà una meta turistica di prossimità d’eccellenza al pari dell’intero Lario, la combinazione di questi provvedimenti permetterà che il settore del turismo si strutturi ulteriormente generando ricchezza per tutto il lecchese”» concludono Piazza, Formenti e Rossi.