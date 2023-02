I Regnanti dominano Lecco dal Resegone: verso il Carnevale

Un "giro" sul Resegone per i Regnanti del Carnevalone 2023. Nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio Mario Casanova e Chiara Frigerio, rispettivamente Re Resegone e Regina Grigna, sono stati accompagnati dal sindaco Mauro Gattinoni sulla vetta simbolo della città di Lecco, passaggio che segue la consegna delle chiavi di domenica 19. Un'escursione che rappresenta una novità assoluta per la prima edizione post covid della tradizionale manifestazione: partenza dai Piani d'Erna, dove il gruppetto è arrivato in funivia, e successiva salita dal sentiero che si collega al Passo del Giuff, con arrivo alla croce di vetta e al rifugio Azzoni; strada ripetuta passo-passo anche per il rientro in città dopo le foto di rito.

Un passaggio in più verso la sfilata di sabato pomeriggio, il cui svolgimento è minacciato dalla pioggia in arrivo su tutta la Lombardia dopo lunghissime settimane di siccità.

Carnevalone 2023: chi sono i regnanti

Mario Casanova è Re Resegone

Nato a Bellano il 23 dicembre 1973 e residente a Bellano.

Dopo il diploma di tecnico dell’industrie elettriche ed elettroniche, inizia a lavorare per il Comune di Lecco nel 1995, dove è attualmente impiegato presso il settore lavori pubblici.

Sportivo, ResegUp runner, amante della recitazione e componente della Compagnia Filodrammatica Bellanese.

Chiara Frigerio è Regina Grigna

Nata a Lecco il 2 maggio 1987 e residente a Lecco.

Dopo il diploma scientifico al Liceo Grassi di Lecco, ha proseguito gli studi accademici in ambito infermieristico e oggi lavora presso la ASST di Lecco. Sposata e mamma di tre bambini, dell’infanzia è socia della Canottieri Lecco.

Da sempre attiva nel mondo del volontariato, è impegnata nelle attività della Parrocchia di San Nicolò ed è socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell’associazione Hadomi Timor - accorciamo le distanze.

Giancarlo Perrucchini è Granciambellano

Nato a Lecco il 9 aprile 1951 e residente a Pescate.

Pensionato, ha lavorato presso la ditta Greppi auto-moto forniture ed è impegnato in varie associazioni di volontariato, tra cui le Guardie Ecologiche Volontarie G.E.V., il Gruppo Protezione Civile Comunale di Pescate e il Gruppo Volontari “Socialmente Utili” di Pescate.