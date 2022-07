Tutti in acqua per la Remada! 117 atleti protagonisti ad Abbadia: i premiati

Grande spettacolo per la tradizionale Remada di Abbadia Lariana. La tradizionale manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o pagaia organizzata dal Centro Sport Abbadia, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e la collaborazione del locale circolo Arci, è tornata a essere protagonsita domenica 17 luglio, ma è stata anticipata dalla festa scattata venerdì 15 luglio.

Teatro dell'evento, come sempre, il Parco Ulisse Guzzi e lo specchio d'acqua antistante, con partenza, boa in zona Canottieri a Mandello, ritorno fino alla Torraccia e nuova virata sino al Parco Ulisse Guzzi. Il regolamento prevedeva la possibilità di partecipare a ogni barca a remi o pagaia. A tutti i concorrenti è stato consegnato un omaggio all'iscrizione.

Remada 2022: le classifiche

Al termine dell'evento è stata premiata la barca più caratteristica, riconoscimento andato ad Alessandro Cortona e Luca Morganti. Premio anche al classe 2011 Valentino Limonta in qualità di concorrente più giovane, mentre Luciano Belloni, nato il 26 giugno 1937, è stato premiato come atelta più longevo. Il premio per il gruppo più numeroso è andato alla Canottieri Lecco, in acqua con 25 atleti e 9 imbarcazioni: in totale ne sono scese sul campo di gara ben 81, con 117 atleti in totale.

Grazie ad Alberto Bottani per la collaborazione.