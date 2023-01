A Lecco si passano in coda sessanta ore ogni anno

Che il traffico a Lecco sia un problema lo sanno anche i sassi. L'ultimo tilt viabilistico affonda le radici a poco meno di una settimana fa, quando un duplice incidente avvenuto lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga - sommato alla chiusura della nuova Lecco-Ballabio per la frana - provocò letteralmente lo scatenarsi del caos per le vie del capoluogo. La conferma di quanto il problema sia profondo arriva dall'indagine svolta dalla società americana Inrix, che ha prodotto un report sull'anno 2022 che si basa sull'incrocio di vari dati legati alla geolocalizzazione e ai navigatori: secondo quanto rivelato, nel giro di un anno si perdono quasi 60 ore in coda, 58 per la precisione.

Lecco, 60 ore perse nel traffico

Va detto che il trend è in miglioramento e fa registrare un -30% rispetto a quanto rilevato nel corso del 2021, ma bisogna far presente che il nostro capoluogo è peggiorato del 28% rispetto al 2019 e si trova appena al di sotto della top 10 italiana: la 12esima piazza, infatti, mette la città dietro Palermo, Roma, Torino, Milano, Genova, Verona, Napoli, Firenze, Busto Arsizio, Bari e Udine, per la gran parte centri urbani di grandi dimensioni. Diciamo che la nostra città è nella top 3 dei centri urbani di medie dimensioni in questa speciale classifica.

Per quanto riguarda la classifica su scala mondiale, il capoluogo manzoniano si trova alla 118esima piazza, quando la velocità media rilevata in centro era di 29 miglia orarie, ovvero 46,67 chilometri orari, contro le 18 mp/h attuali (28,97 km/h). Non a caso l'amministrazione Gattinoni ha puntato e sta puntando su mezzi di trasporti alternativi: autobus gratis per gli under 19, ma anche lo sharing di monopattini, bici e auto elettriche; una rivoluzone che fatica a prendere piede anche per le abitudini che ci contraddistinguono.