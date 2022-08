La promozione dei Resinelli passa da Milano: i tram parlano lecchese

FIno alla fine di ottobre i tram milanesi parleranno dei Piani Resinelli. Da oggi - 29 agosto -, e per i prossimi 3 mesi, due tram di Milano porteranno nel capoluogo lombardo le immagini della bella località lecchese, rintracciabile a quota 1200 metri sul livello del mare, condivisa dal capoluogo di provincia con Ballabio, Mandello del Lario e Abbadia Lariana. Da giovedì 8 settembre per 14 giorni partiranno, invece, le affissioni lungo la linea gialla della rete metropolitana milanese, 54 spazi distribuiti su 17 stazioni, e sui tram del circuito storico di Milano, per far conoscere e invitare a visitare il comprensorio montano lecchese, a due passi dalla grande città. Testimonial della campagna e Ambassador del progetto, Marta Cassin.

Spesa: 40mila euro

Segue l'apertura dell'ufficio turistico del maggio scorso e l'attivazione del portale www.resinellioutdoorexperience.it, la campagna promozionale in atto a Milano, che appartiene alle azioni previste dal progetto Resinelli Outdoor Experience, sottoscritto dal Comune di Lecco (ente capofila) con la Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino, i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio e Mandello del Lario e la Camera di Commercio Como Lecco, finalizzato alla promozione di itinerari turistici tematici esperienziale tra il comune capoluogo e le altre destinazioni. La campagna ha un costo di 31.000 euro ed è finanziata al 41% dal Comune di Lecco e dalla Camera di Commercio di Lecco Como, e al 59% da Regione Lombardia.