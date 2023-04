Daniele Scardina affronterà la riabilitazione in una clinica del Lecchese

Una prima, importante vittoria per Daniele Scardina nel percorso verso la ripresa. Il pugile 31enne era stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia lo scorso 28 febbraio a causa di un'estesa emorragia cerebrale seguita a un malore patito in allenamento.

Da allora, il campione di Rozzano è stato ricoverato alla clinica Humanitas. Nelle prossime ore si procederà al trasferimento in un istituto specializzato nella riabilitazione: l'annuncio è stato dato dal fratello Giovanni sul profilo Instagram di "King Toretto", come il pugile è soprannominato. Secondo le indiscrezioni di numerose testate, in primis La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera, la degenza avverrà in una clinica del Lecchese.

"In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione - ha spiegato Giovanni Scardina, ringraziando i medici che finora si sono presi cura del fratello - La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie. God is good all the time. All the time God is good!"

Daniele Scardina, nato a Rozzano da genitori siciliani, in carriera vanta 20 vittoriedi cui 15 per ko su 21 incontri disputati. È stato detentore del titolo internazionale Ibf e di quello intercontinentale Wbo dei Supermedi.

Il messaggio di Giovanni Scardina