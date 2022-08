Riaperta la spiaggia del Moregallo: ora è affidata a un privato

Cancelli riaperti sulla spiaggia libera al Moregallo. Dopo la chiusura avvenuta lo scorso 16 luglio a causa del perdurare di fenomeni di vandalismo, incuria e inciviltà, il Comune di Mandello - che vanta la competenza territoriale sulla località - ha deciso per la riapertura del litorale, che da sabato 20 agosto è affidato a un privato.

La gestione privata permetterà di scongiurare azioni illecite, limitare e ottimizzare la produzione di rifiuti (i bagnanti, in caso di pic-nic, dovranno portare via la spazzatura prodotta) e vietare l'accensione di fuochi per barbecue. Oltre, naturalmente, a rendere più ordinata e decorosa l'area con l'installazione di bagni chimici.

Tolleranza zero da luglio

La "tolleranza zero", lo scorso luglio, si era resa necessaria per il perdurare dei problemi: rifiuti abbandonati ovunque, fuochi, tende, situazioni igienico-sanitarie non più tollerabili. Il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli aveva sottolineato l'impossibilità di controllare l'area 24 ore su 24: "Le amministrazioni comunali non possono fare da balia all'inciviltà e alla mancanza di un minimo di senso civico" aveva spiegato. Da qui l'idea di affidare la zona a un privato.

Il cancello, tuttavia, non è stato rimosso e servirà ancora per interdire l'accesso durante gli orari di chiusura della spiaggia.

Pino torna al Moregallo

La spiaggia, in accordo con l'Amministrazione comunale, è stata affidata a Pino Carvelli (nella foto sopra), storico esercente che per anni ha condotto la pizzeria-ristorante Avalon al Moregallo e gestito il lido annesso. La sua nuova attività è stata ribattezzata "Da Pino Beach" e avrà orario di apertura 8-18.30 fino al prossimo 15 settembre. Lettino e ombrellone verranno affittati al costo giornaliero di 10 euro.

"La partenza, in questi giorni, non è stata semplice, ho dovuto discutere con le persone che cercano di entrare in gruppi molto numerosi senza pagare, come una volta - spiega Carvelli a Lecco Today - Avrò mandato via circa un centinaio di persone. Ma la situazione ora è già migliorata. Abbiamo pulito la spiaggia, era davvero in condizioni pessime. Adesso ha cambiato volto. Arrivano molti stranieri, americani, inglesi e anche russi. Ci hanno detto che la spiaggia, con la montagna alle spalle, sembra quella di Phuket. L'apertura del cancello è al mattino alle 8 e chiudo io stesso alle 18. Da metà settembre, insieme al sindaco, vedremo il da farsi".