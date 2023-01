Riaperto il ponte "Cantù" tra Calolzio e Olginate

Riaperto con quasi una giornata di anticipo rispetto al cronoprogramma il ponte Cesare Cantù tra Calolziocorte e Olginate dopo la provvisoria chiusura nelle ore diurne da martedì per verifiche strutturali. Già dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio, è possibile percorrere la tratta di Strada provinciale 74 a scavalco dell'Adda. Gli uffici provinciali hanno infatti già diramato un'ordinanza relativa alla riapertura del ponte Cantù "in quanto le operazioni di controllo e verifiche strutturali si sono concluse in anticipo rispetto al cronoprogramma". Dunque tre giorni di chiusura invece di quattro.

Il provvisorio blocco al transito era stato programmato dalle ore 9 alle 17, nel tratto di Sp74 compreso tra il Km 0+860 ed il Km 1+735 (tratto dalla rotatoria, esclusa, tra Via Lavello e Via Libero Grassi in Comune di Olginate alla rotatoria, in Comune di Calolziocorte) a decorrere da martedì 24 gennaio fino a venerdì 27 gennaio compreso.