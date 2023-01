Lecco-Ballabio riaperta, si può passare dai sentieri (non tutti)

Riaprono i sentieri che passano sotto la nuova Lecco-Ballabio. Il Comune di Lecco ha emanato l'ordinanza è disponibile l’ordinanza che interessa la Strada Statale 36 racc e revoca il divieto di transito limitatamente ai sentieri n. 922 (collegamento località Sant’Egidio e località "Passo del lupo") e n. 23 (collegamento località "Passo del lupo" con il Comune di Morterone).

Rimane chiuso, in concomitanza della prosecuzione dei lavori, il sentiero n. 920 denominato "Rotary", che collega il Comune di Ballabio con il Comune di Vercurago (tratto tra il civ. 6 della località Versasio e la località "Passo del Lupo").

Riapertura a doppio senso: le modalità di transito

Al fine di proseguire gli interventi previsti, la circolazione sulla Statale 36 racc avviene con le seguenti modalità:

riapertura a doppio senso di circolazione, con restringimento simmetrico della carreggiata stradale in prossimità della frana, con le limitazioni previste per i cantieri stradali;

chiusura notturna dalle 22:00 alle 5:00 della strada statale per motivi di sicurezza e per garantire l’operatività del cantiere e la prosecuzione degli interventi durante le ore notturne senza il transito veicolare.

I lavori infatti proseguono con l’installazione di una nuova barriera paramassi ad elevata capacità di assorbimento di energia. Al termine di questo intervento, della durata di circa 15 giorni, potrà essere disposta la riapertura del raccordo della Statale 36 per la Valsassina anche in orario notturno. Successivamente le opere continueranno al fine di sistemare definitivamente il versante e realizzare un argine in “terra armata” a protezione della carreggiata stradale. L'intervento complessivo costerà circa 2,9 milioni di euro.