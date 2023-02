La SP 583 Lariana riapre prima del previsto

Riapertura anticipata per la SP 583. La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell’ordinanza 4/2023 e la riapertura al transito della Strada provinciale 583 Lariana. Gli interventi di adeguamento di parte della rete antincendio e idrica nella galleria Melgone si sono svolti come da cronoprogramma e al momento risultano posizionate in galleria le condotte e le canalizzazioni.

Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno con verifiche di funzionamento dell’impianto che non richiedono la chiusura della strada. Saranno riprogrammate ulteriori chiusure, sempre in orario notturno dalle 22.30 alle 5.30, dalla seconda metà della prossima settimana. I lavori di concluderanno rispettando le previsioni entro la metà di marzo.

"Si tratta di lavori importanti che implementano il livello di servizio della strada - sottolinea il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità, Mattia Micheli - Abbiamo rilevato il pieno rispetto delle tempistiche e addirittura un’accelerazione dei lavori, che consente una riapertura della strada già da questo fine settimana".