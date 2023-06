Riapertura della SP72: "Ancora nessuna data ufficiale. Lavoriamo per accorciare i tempi"

Riapertura della Strada Provinciale 72 tra Lierna e Varenna: una data ufficiale ancora non c'è. Nelle ultime ore sul web è circolato il 15 giugno come possibile fine dei lavori, ma il consigliere provinciale delegato alla viabilità, Mattia Micheli, precisa: "Non è così. Il 15 giugno riaprirà la strada SP46 della Valbrona che era stata chiusa a seguito di una frana la scorsa fine di aprile, mentre per la SP72 la data limite per la riapertura resta il 30 giugno. Stiamo lavorando per accorciare i tempi".

Come sottolinea Micheli, "potremmo riuscire a guadagnare qualche giorno di anticipo rispetto a fine mese, ma non è semplice. I tecnici sono al lavoro anche oggi (mercoledì, ndr): si sta provvedendo alla pulizia dell'area sovrastante la galleria e alla rimozione dei detriti dalla carreggiata, confidiamo in questa settimana di gettare la soletta della volta, ma poi occorrerà aspettare i tempi tecnici. Fornire una data sicura a oggi è impossibile. Confidiamo di impiegare il minor tempo possibile".

Ferrovia: giovedì si conoscerà la data

Un'altra data, l'11 giugno, è rimbalzata sui social nella mattinata di oggi per quanto concerne la riapertura del tratto ferroviario interessato dalla frana, ma dalle nostre verifiche effettuate con Trenord e Rfi non è ufficiale. "Stiamo lavorando per riaprire la ferrovia tra Lierna e Varenna" fanno sapere da Rfi: quasi sicuramente avverrà entro il 15 giugno, ma la data ufficiale dovrebbe essere annunciata solo nella giornata di domani, giovedì.

La frana lo scorso 19 maggio

Come ormai noto, il distaccamento di materiali dalla parete è avvenuto nella mattinata di venerdì 19 maggio, con l'immediata chiusura di strada e ferrovia. Per fortuna nessun veicolo stava transitando in quel momento e non si sono registrati feriti. Ovviamente l'interdizione al passaggio tra Lierna e Varenna ha creato grandi disagi alla mobilità provinciale e verso la Valtellina, con i vari soggetti coinvolti (Provincia, Rfi, Prefettura di Lecco) impegnati a cercare soluzioni alternative: nelle ultime tre settimane sono stati assicurati - seppure con limitazioni - i treni fra Lecco e Lierna e fra Varenna e Colico, con autobus sostitutivi lungo la Statale 36. Navigazione ha potenziato il servizio di battelli per unire i due comuni separati dalla frana.

Manzoni: "Disagi soprattutto per gli stranieri"

"A oggi non abbiamo nessuna notizia ufficiale di riapertura né della strada né della ferrovia - conferma il sindaco di Varenna Mauro Manzoni - Conviviamo con i disagi. Per fortuna la scuola si concluderà a breve e quel problema sarà in parte risolto. I problemi più grandi sono vissuti dagli stranieri, che hanno difficoltà a capire i vari cambi nei trasporti. Per fortuna i servizi sono stati regolarizzati. Capita ancora che ci siano corse soppresse. Confidiamo nell'apertura della ferrovia, che risolverebbe in parte le criticità".

Anche sul fronte liernese al momento la situazione sembra sotto controllo: "Siamo contenti della collaborazione intercorsa tra gli enti nella gestione di questa crisi, con un'ottima regia della Perefttura - commenta il sindaco Silvano Stefanoni - Ci sono stati disagi, è innegabile, ma perfortuna sono stati contenuti".