Terminata la pulizia, riaperto il passaggio pedonale a Palazzo delle Paure

Il collegamento tra Piazza XX Settembre e l'adiacente tratto di lungolago è riaperto. Sono terminati nella giornata di oggi, venerdì, gli interventi complessivi di pulizia e sanificazione del passaggio pedonale sito di fronte all'ingresso di Palazzo delle Paure e dell'accesso stesso al polo museale.

Gli interventi sono stati effettuati in una prima fase mercoledì e nella loro fase conclusiva oggi, e hanno consentito di restituire un'area sicura dal punto di vista igienico-sanitario e la conseguente rimozione delle reti di cantiere allo scopo posizionate.

Imminente la mostra su Lorenzo Lotto

L'intervento da parte dell'Amministrazione comunale si era reso necessario nei giorni scorsi per preparare l'imminente allestimento e la prossima inaugurazione della mostra su Lorenzo Lotto promossa dall'Associazione Madonna del Rosario in collaborazione con il Comune di Lecco e per permettere dunque, una volta riaperto il museo, l'accesso ai visitatori in sicurezza.