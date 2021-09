Riapre il ponte sulla Sp51 fra Sirtori e Barzago ma non ai veicoli pesanti

Verrà riaperto a breve il ponte di SP51 "della Santa" tra Bevera di Sirtori e Resempiano di Barzago (dal Pk 10+350 al Pk 10+600) chiuso da sabato 11 settembre 2021 dopo che un veicolo in transito lungo la sottostante SS342 (direzione da Como verso Bergamo) aveva colpito e danneggiato l'impalcato della struttura.

La Provincia di Lecco aveva subito provveduto a chiudere la strada, deviando il traffico lungo il percorso alternativo sulla SP69 fra le rotatorie prossime al ponte; nello stesso tempo, si era dato incarico a una ditta specializzata per ottenere una relazione in merito allo stato della struttura danneggiata.

La relazione è giunta nella giornata di lunedì, dopo un'adeguata ispezione, e ha suggerito la riapertura del tratto di strada limitando il transito a veicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, in attesa di approfondire l'entità del danno e definire più specifici interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza precedenti.

La SP51 tra il Pk 10+350 (intersezione con via La Santa - civ.2, in comune di Sirtori, Loc. Bevera) e il Pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso - civ. 8, in comune di Barzago, Loc. Resempiano) sarà dunque chiusa fino alle ore 15 di mercoledì per permettere il posizionamento della nuova segnaletica stradale, dopo di che verrà riaperta con divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.