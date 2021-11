Chiuse per una frana: riaperta oggi la Strada Provinciale 67 a Tremenico

Era stata chiusa lo scorso 4 novembre a seguito di una frana che aveva portato sulla carreggiata materiale roccioso: alle ore 15 di venerdì, a distanza di quindici giorni, la Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone in località ponte di Tremenico a Valvarrone è stata riaperta al traffico veicolare.

"Si sono conclusi gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della parete rocciosa, con la rimozione del materiale instabile presente in parete" commenta il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli. Gli utenti della strada possono così tornare a percorrerla in entrambi i sensi come accadeva prima dell'evento franoso.

Micheli ha inoltre colto l'occasione per aggiornare su un'altra importante criticità della viabilità provinciale, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria della galleria Tre Madonne a Bellano lungo la Strada Provinciale 72: "I lavori procedono celermente - ha spiegato - pertanto all'inizio della prossima settimana verrà fissata la data di riapertura della strada, comunque in anticipo rispetto alla data del 26 novembre prevista dal cronoprogramma".