Osnago: il viadotto sulla ferrovia riapre al traffico venerdì

Riapre venerdì 9 aprile, alle ore 8, il cavalcavia ferroviario di via Copernico a Osnago, sotto il quale transita la linea ferroviaria Milano-Monza-Carnate-Lecco. La riapertura giunge al termine dei lavori di ristrutturazione cofinanziati al 50% da Regione Lombardia e al 50% dal Comune di Osnago per un totale di 700mila euro. L'intervento si è concluso nel rispetto del cronoprogramma stabilito.

«Accolgo con soddisfazione - commenta l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - La conclusione dei lavori e la riapertura di un cavalcavia strategico non solo per Osnago ma per la Brianza meratese nel suo complesso. L'infrastruttura ha una valenza sovracomunale ed era importante intervenire per raggiungere due obiettivi: garantire da un lato la funzionalità dell'asse viabilistico e dall'altro la messa in sicurezza della linea ferroviaria Milano-Lecco che transita sotto il viadotto. Occorreva reperire 350mila euro per assicurare la copertura finanziaria e come Regione ci siamo attivati in questo senso, accogliendo la richiesta di sostegno proveniente dal territorio. Siamo concretamente accanto agli enti locali per raggiungere risultati tangibili a beneficio dei cittadini».

Il sindaco di Osnago: «Collaborazione positiva»

«La ristrutturazione del cavalcaferrovia Copernico, per di più rispettando i tempi previsti - dichiara il sindaco di Osnago, Paolo Brivio - è la prova dei positivi risultati cui può approdare la collaborazione tra i livelli istituzionali, quando è sviluppata nell'esclusivo interesse del territorio. Ringrazio Regione Lombardia, in particolare l'assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, per aver condiviso l'importanza di un intervento finalizzato a mettere in sicurezza un asse viario e un asse ferroviario di rilevanza sovracomunale. Ringrazio anche i consiglieri regionali del territorio lecchese (Antonello Formenti, Mauro Piazza e Raffaele Straniero, ndr) per aver agito all'unisono nel sensibilizzare consiglio e giunta regionali, consentendo al progetto di essere selezionato e finanziato in tempi rapidi. Ringrazio naturalmente impresa, professionisti e l'ufficio tecnico del Comune, che hanno dato prova di grande efficienza e professionalità».

«Con la riapertura del cavalcaferrovia l'Amministrazione comunale di Osnago - prosegue il sindaco Brivio - completa la prima fase e centra l'obiettivo più rilevante della campagna di riqualificazione dei propri viadotti intrapresa nel 2018. Dopo gli interventi riguardanti il ponticello ciclopedonale alla stazione ferroviaria (già riqualificato) e il ponte stradale alla stazione (già finanziato), toccherà ai quattro ponti stradali sui torrenti Molgora, Curone e Molgoretta, oggetto di un'indagine conclusa di recente e per i quali si apre la fase della stesura dei progetti e del reperimento delle risorse: nei prossimi mesi e anni ci attende un impegnativo programma di lavori, ma la sicurezza di cittadini e automobilisti viene prima di tutto».

I lavori di ripristino hanno interessato alcuni parti delle strutture originali e in particolare sono stati eseguiti interventi sulle pile centrali e laterali; sono state sostituite le barriere stradali lungo le rampe e i parapetti degli impalcati, su quest'ultimi poi sono stati sostituiti i giunti di dilatazione e rifatti gli asfalti.

