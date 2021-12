Riapre la Spa di Monticello, e c'è una nuova importante partnership

Giovedì 16 dicembre le terme "Monticello SPA & FIT" riapriranno al pubblico. Lo annuncia in una nota stampa la direzione del noto centro benessere situato nel comune Brianzolo, comunicando inoltre l'avvio di una prestigiosa partnership con Terme di Saturnia Natural Destination, "fonte millenaria di benessere nota in tutto il mondo". Si tratta di un'importante e significativa ripartenza dopo l'emergenza covid.

"Il centro SPA & FIT di Monticello è da anni un punto di riferimento del benessere nella Lombardia, in particolar modo lo è la sua Spa: una proposta all’avanguardia, creata su concetti innovativi di well being psico fisico da vivere in maniera individuale, in coppia e con gli amici, a soli 30 chilometri da Milano - ricordano i responsabili della Spa - La proposta immersiva e coinvolgente della Spa di Monticello oggi, dopo la chiusura Covid, riapre al pubblico in totale sicurezza, e dà inizio ad un percorso di crescita, espansione e miglioramento della struttura, grazie alla partnership con Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della Maremma toscana, anche Marchio Storico Nazionale".

Per Terme di Saturnia Natural Destination il benessere e la cura del cliente sono alla base di ogni soggiorno all’insegna di una rinascita fisica e mentale in un luogo immerso nella natura. Grazie a questa collaborazione Monticello SPA intende dunque riconoscere, valorizzare, premiare l’amore di tanti Clienti per questo angolo di paradiso, e trasmettere la solidità della nuova proprietà, pronta ad affrontare nuove sfide ed opportunità con un’offerta sempre più articolata e alta anche in termini qualitativi.

"La riapertura è un segnale quanto mai positivo in una fase di continua incertezza e dopo mesi di difficoltà e avviene nella piena consapevolezza dei disagi causati ai Clienti dalla chiusura della SPA di Monticello, al termine del lockdown". Amministratore Delegato è Silvio Giannino, con lunga esperienza internazionale nel Wellness, mentre direttore è Federica Atza che rappresenta un grande esempio di competenza e continuità, insieme al Team di Monticello SPA.

Silvio Giannino, Amministratore Delegato di Monticello SPA, imprime una direzione chiara al futuro dell’azienda: "Il nostro obiettivo è far perseguire corretti stili di vita attraverso il relax, il benessere, l’attività motoria e l’alimentazione e garantire un’offerta sempre più ampia e di qualità per una clientela quanto mai attenta alla salute psico fisico”.

La direzione di Monticello SPA annuncia inoltre che la struttura riaprirà in assoluta sicurezza, adottando i più rigorosi protocolli anticontagio covid-19, precisando infine: "Dalla riapertura potranno essere utilizzati gli abbonamenti non goduti o non esauriti, e sarà possibile utilizzare tutti i voucher regalo emessi tra il 1° Luglio 2019 e il 30 Novembre 2021 dalla riapertura fino al 31 Maggio 2022. Un’intera sezione del nostro sito internet è a disposizione per verificare la validità del voucher, inserire la prenotazione, leggere il regolamento di utilizzo, trovare aiuto immediato per riscattare quanto in possesso, attraverso FAQ e contatti specifici". Per ulteriori info: www.monticellospa.it e l'indirizzo e-mail dedicato: reception@monticellospa.it